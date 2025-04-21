Семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком недалеко от Бангкока, пишет газета Naewna. Пострадали более 30 человек.

Автобус направлялся из курортного города Районг на восточном побережье Сиамского залива в город Нонгкхай на северо-востоке Таиланда. Авария произошла в провинции Прачинбури неподалеку от Бангкока 21 апреля, в 01:40 по местному времени (5:40 мск). После столкновения с фурой автобус загорелся.

Bangkok post отмечает, что автобус эксплуатировался компанией 407 Pattana Co, которая имеет плохие показатели по безопасности поездок. Очевидец происшествия дальнобойщик Ламсанта Фуангпху рассказал изданию, что он ехал за автобусом, когда тот на спуске по холмистой дороге набрал необычно высокую скорость и врезался в два грузовика перед ним.

Дипломаты выясняют, находились ли россияне в этом автобусе, сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства России в Таиланде. Местные правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП.