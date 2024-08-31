Самолет Ан-2 совершил днем 31 августа жесткую посадку в окрестностях Владикавказа. По данным МЧС, на борту находились 15 человек — семь из них пострадали, в том числе трое детей. Что известно о происшествии — в материале RTVI.

Как сообщили во Владикавказском аэроклубе ДОСААФ России, инцидент с Ан-2 произошел в учебно-тренировочном полете для парашютных прыжков. Самолет вылетел с аэродрома ДОСААФ и экстренно сел в Пригородном районе между селами Майрамадаг и Кобан, уточнили в МЧС Северной Осетии.

Изначально в МЧС сообщали, что на борту находятся 10 парашютистов и два ребенка, но позднее стало известно, что на Ан-2 летели 15 человек. Восемь парашютистов десантировались до аварийной посадки самолета.

Телеграм-канал «112» пишет, что на борту упавшего Ан-2 находились два пилота, 10 парашютистов, два больных коклюшем ребенка и их отец. Источник канала утверждает, что пострадали восемь человек.

«Сапа» также указывает, что в самолете летели болеющие коклюшем дети. По данным издания, их было трое: две девочки в возрасте 8 и 10 лет и мальчик 11 лет. Собеседник «Сапы» объяснил, что детей катали на «кукурузнике» для лечения болезни. Некоторые специалисты считают, что полеты в негерметичных самолетах помогают при коклюше, отметило издание.

По его данным, за штурвалом Ан-2 были 64-летний пилот первого класса Геннадий К. и 66-летний пилот второго класса Владимир К. Издание добавляет, что на борту также были двое 52-летних мужчин — отец девочек Лери Г. и еще один пассажир Хазби Г.

По данным телеграм-канала Baza, коклюшем болеют две девочки, находившиеся на борту. Еще один ребенок — 11-летний мальчик — сын одного из пилотов. Как отмечает Baza, всех пострадавших с самолета эвакуировал отец девочек, который был на борту.

Мужчина рассказал спасателям, что он боялся, что самолет «вот-вот взорвется». Один из пассажиров уточнил, что после того, как парашютисты десантировались, Ан-2 начал подниматься на высоту 2,5 тыс. м, затем его вдруг «начало болтать из стороны в сторону». В этот момент, по данным Baza, борт пропал с радаров. Самолет начал резко снижаться и совершил экстренную посадку в лесополосе.

Источники канала заявили, что самые тяжелые травмы получили пилоты. У сына одного из них травма головы, у девочек могут быть сломаны ноги, а у их отца — перелом ключицы. В данный момент с пострадавшими на месте работает скорая, пишет Baza.

По сообщению МЧС Северной Осетии, в результате жесткой посадки самолета пострадали, предварительно, семь человек, среди них три ребенка. Троих пострадавших на машине доставили к каретам скорой помощи и передали медикам, остальные в сопровождении спасателей дошли до медработников самостоятельно.

В Минздраве региона заявили, что пилоты Ан-2 в результате жесткой посадки самолета находятся в тяжелом состоянии. Состояние девочек 2014 и 2016 года рождения оценивается как средней степени тяжести, они остаются под наблюдением врачей, добавили в ведомстве.

Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку. СК возбудил уголовное дело.