Во время совместных учений в Южной Корее американский истребитель KF-16 по ошибке сбросил восемь бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхон, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейские военные источники.

По информации агентства, пострадали семь человек, четверо из них получили серьезные травмы. Также в результате ЧП повреждены несколько жилых домов и церковь.

«Истребитель KF-16, участвовавший в учениях с боевой стрельбой, «нештатно» сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Пхочоне, в 42 километрах к северо-востоку от Сеула, в 10:04 утра», — сказано в сообщении Yonhap.

ВВС США, как отмечает агентство, начали расследование инцидента и принесли извинения за ущерб, причиненный гражданским лицам. Официально в Пентагоне пока не комментировали ситуацию.

Yonhap также опубликовал фотографию, где, предположительно, была сброшена бомба. На нем видно сильно поврежденное здание и разбросанные обломки.

По информации агентства, США и Южная Корея провели в четверг учения с боевыми стрельбами на полигоне Сынчжин в Пхочхоне в 25 км от границы с КНДР. К маневрам были привлечены 160 единиц техники, среди которых танки, вертолеты и самолеты.