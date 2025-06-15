В Забайкальском крае 15 июня произошло крупное ДТП с участием трех автомашин. Как сообщает официальный Telegram-канал региональной Госавтоинспекции, легковые автомобили Toyota Wish и Honda Odyssey столкнулись с грузовиком на федеральной трассе Чита-Забайкальск в Карымском районе.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек, включая одного несовершеннолетнего. Всех раненых оперативно доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

В официальном сообщении ГИБДД конкретные причины происшествия не указаны, ведомство сопроводило информацию напоминанием о правилах безопасного обгона и запрете выезда на встречную полосу.

Редакция издания «Чита.Ру» направила запрос в министерство здравоохранения Забайкальского края о степени тяжести полученных травм и состоянии раненых.

В ночь на 15 июня в Забайкалье произошла еще одна авария — на 12 километре автодороги Баляга-Ямаровка в Петровск-Забайкальском округе перевернулся автомобиль Toyota Allion. По данным Telegram-канала ГИБДД Забайкальского края, в результате 26-летний водитель погиб на месте от полученных травм.