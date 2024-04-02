Семь сотрудников международной благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) погибли в результате израильского воздушного удара по их кортежу по дороге со склада с продовольствием в секторе Газа. Среди убитых были граждане Великобритании, Австралии, Польши, человек с двойным гражданством США и Канады и палестинцы, говорится в сообщении WCK, которая объявила о незамедлительной приостановке работы в регионе. Израиль признал «трагический инцидент» и обещал провести расследование «на самом высоком уровне».

World Central Kitchen («Всемирная центральная кухня») — это базирующаяся в США некоммерческая организация, которая обеспечивает бесплатное питание пострадавшим от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру. Ее основали известный шеф-повар и ресторатор, обладатель двух звезд Мишлен Хосе Андрес и его жена Патрисия Фернандес де ла Крус. Супруги запустили проект в 2010 году, посетив Гаити после разрушительного землетрясения, в котором погибли более 250 тыс. людей и свыше миллиона лишились крова.

Удар был нанесен вечером в понедельник, 1 апреля, когда сотрудники WCK выехали на двух бронированных и одном обычном автомобилях со склада в городе Дейр-эль-Балах после разгрузки более 100 тонн продовольствия, доставленного по морю для жителей Газы. Организация отмечает, что движение кортежа было скоординировано с израильской армией, а на машинах были нанесены логотипы.

Глава World Central Kitchen Эрин Гор назвала атаку «целенаправленной» и «непростительной».

«Это не только атака на WCK, это атака на гуманитарные организации, которые действуют в самых тяжелых ситуациях, когда пропитание используется как средство ведения войны. Это непростительно. <…> Я убита горем и потрясена тем, что мы потеряли прекрасные жизни из-за целенаправленной атаки ЦАХАЛа», — сказала она.

Официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари и премьер страны Биньямин Нетаньяху подтвердили удар и назвали случившееся «трагическим инцидентом».

«Вчера вечером в секторе Газа произошел инцидент, в результате которого трагически погибли сотрудники World Central Kitchen, выполнявшие свою жизненно важную миссию по доставке еды нуждающимся людям. <…> Мы изучаем инцидент на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства произошедшего», — сказал Хагари в видеообращении в соцсети X, пишет The Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что израильские силы нанесли удар «непреднамеренно».

«К сожалению, за последний день произошел трагический инцидент, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», — сообщил премьер и пообещал сделать все, чтобы исключить подобные случаи в дальнейшем.

Позднее Haaretz написала со ссылкой на источники из обороны, знакомые с деталями, что военные ударили по кортежу WCK из-за подозрений, что там мог находиться вооруженный террорист. По версии собеседников издания, оперативная часть подразделения, ответственного за безопасность дороги, ранее заметила подъехавший к складу грузовик с вооруженным пассажиром и заподозрила в нем террориста. Вскоре три машины с сотрудниками WCK покинули склад, но того грузовика среди них не было. Полагая, что террорист находится в кортеже, военные последовательно нанесли по автомобилям три удара с дрона.

Удар по гуманитарному конвою вызвал осуждение в мире. Власти стран, чьи граждане погибли в атаке, заявили о неприемлемости случившегося, потребовали от Израиля всесторонних объяснений и полной ответственности.

К требованиям присоединились США, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон написала, что власти страны «убиты горем и глубоко обеспокоены» инцидентом. Европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи Янез Ленарчич призвал к прекращению огня. «Это должно прекратиться. Сейчас», — написал он в соцсети X.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) запустило хэштег #NotATarget («не мишень»), призывая обеспечить безопасность гуманитарных миссий в любых обстоятельствах. Организация также сообщила, что 176 ее сотрудников были убиты с начала войны в Газе, некоторые — при исполнении служебных обязанностей.