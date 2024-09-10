Писатель-сатирик Семен Альтов в разговоре с RTVI призвал «относиться поспокойнее» к шуткам, комментируя арест стендап-комика Дмитрия Гаврилова в Нижнем Новгороде.

Альтов отметил, что не слышал об аресте Гаврилова.

«Не зная фактов, трудно говорить, но я считаю, что к опасениям, связанным с тем, что человек что-то говорит, нужно относиться поспокойнее все-таки. Как говорится, смех обезоруживает. Людям всегда надо иметь право на улыбку, особенно сегодня, в эти непростые времена», — сказал он.

Нижегородский районный суд 9 сентября арестовал Дмитрия Гаврилова на 13 суток по административной статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Портал НН.Ру пишет, что комика задержали 8 сентября перед его концертом в Нижнем Новгороде.

Из постановления суда следует, что Гаврилова признали виновным из-за ролика на его YouTube-канале, который был опубликован в январе 2023 года. Телеграм-канал Baza утверждает, что причиной задержания стали заявления, сделанные им на выступлении в Тбилиси.

10 сентября в соцсетях появилось видео, на котором Гаврилов приносит извинения за «оскорбительные шутки, направленные на граждан Российской Федерации». «Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — говорит он в ролике.

Гаврилов начал тур по России 6 сентября. Он успел выступить в Ижевске и Казани. После задержания комика на его сайте появилось сообщение, в котором говорится, что концерты в других городах не состоятся в заявленные даты «по независящим от нас причинам». В частности, были запланированы выступления Гаврилова в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

«Сейчас мы подгадываем новые числа и сразу же вас проинформируем», — говорится в сообщении.