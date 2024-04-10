Съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел в Кременной, сообщил «Вести Луганск» в телеграм-канале. Оператор Денис Шум ранен в ногу, его передали медикам, корреспондент Артем Юндас получил контузию.

«Наша съемочная группа, попавшая под обстрел на кременском направлении, направляется в Луганск. Состояние корреспондента и оператора стабильное, на месте им оказана первая помощь», — говорится в сообщении телеканала.

Также «Вести Луганск» отмечает, что журналисты на связи с редакцией.

Глава филиала Николай Долгачев сообщил ТАСС, что первую медпомощь Шуму оказали в кременском госпитале.

«Пока ждем, когда их доставят сюда, в город [Луганск]. Получил контузию корреспондент. Он смог отзвониться, сообщить, что оператор осколочное ранение получил. Первую помощь на месте им оказали в кременском госпитале. <…> Вот как они приедут — мы поймем состояние оператора в первую очередь», — сказал Долгачев.

По словам главы филиала, на момент обстрела и оказания помощи оператор был в сознании.

22 июля 2023 года в Запорожье погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, трое его коллег получили ранения.

Международная федерация журналистов (IFJ) по данным на начало мая 2023 года оценивала число погибших на Украине сотрудников СМИ в 13 человек.