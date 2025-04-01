Бывший менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел, его супруга Лина и девятилетняя дочь обнаружены мертвыми в их особняке в городе Грир (штат Южная Каролина). Об этом пишет New York Post со ссылкой на местные власти.

В полиции уточнили, что тела обнаружили утром в пятницу, 29 марта, когда сотрудники прибыли в дом после звонка обеспокоенных соседей.

В офисе шерифа не сообщили, были ли Самарелы убиты или погибли в результате несчастного случая, но отметили, что «угрозы для общественности нет». Двое других детей пары — дочь и сын — в момент произошедшего находились в школе.

Более подробная информация будет опубликована позднее, по мере расследования.

Ричард и Лина Самарелы, согласно данным с соцсетей, были женаты с 2009 года. Он был был менеджером по акциям в Bloomberg LP, а она работала в Департаменте по делам ветеранов США.

По информации Zillow, семья проживала в доме с шестью спальнями стоимостью почти $800 тыс.