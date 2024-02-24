Из Запорожской области выселили «большое количество семей», которые не поддержали действия российских властей и военную операцию на Украине. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

По словам Балицкого, выселение «спящих» (сторонники Украины в новых регионах. — Прим. RTVI) происходило до того, как Запорожская область официально вошла в состав России.

«Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. <…> Семьями целыми и выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними разбираться придется еще жестче. <…> Поэтому лучше пускай едут к себе в «Бандерштат» и там строят свой гей-мир», — сказал глава региона.

Меры коснулись тех, кто «не поддерживал СВО, оскорблял флаг, гимн и президента Российской Федерации», пояснил Балицкий.

«Что делать с женщиной с тремя детьми, у которой другое убеждение и она не считает Россию своей родиной? Она не считает, что то, что происходит — это правильно. Ну что нам, убивать ее? Понятно, что мы их просто вытесняли. <…> Брать на себя кровь невинных людей от того, что они не думают так, как мы? Бога ради», — объяснил он.

Балицкий отметил, что в противном случае жизнь таких граждан могла бы быть «под большой угрозой». В частности, их «просто бы могли убить соседи», считает глава Запорожской области.

«К сожалению, на первых этапах СВО были факты, когда люди творили самосуд. <…> У нас без власти было почти два месяца. <…> На первом этапе было очень много ситуаций, когда люди занимали чужие дома, грабили чужие дома, происходило откровенное мародерство», — признал Балицкий.

Глава Запорожской области уточнил, что выселенных украинцев доводили до линии соприкосновения, зачитывали им решение, давали бутылку воды и «отправляли». На слова Фридрихсон о том, что таким же образом власти региона выдворяли и наводчиков ударов ВСУ, Балицкий заявил, что ему о таких случаях неизвестно.

«Я примерно 15 тыс. человек знаю лично, просто рукопожатиями. <…> Максимально лояльно пытались относиться к людям, которых мы знали, с которыми мы жили для того, чтобы избежать несправедливость, чтобы избежать лишней крови. <…> К сожалению, иногда приходилось принимать крайне жесткие решения, о которых пока я рассказывать не буду», — рассказал руководитель региона.

За что выдворяют из новых регионов

С июля 2022 года, согласно указам глав администраций Запорожской и Херсонской областей, местным жителям может грозить выдворение за пределы территорий регионов. Такая мера применяется в случае, если гражданин привлекается к ответственности за «любые проявления экстремистской деятельности». Среди прочего в указах перечислены следующие нарушения, за которые может грозить выдворение:

воспрепятствование деятельности военно-гражданских администраций и волонтеров на территории регионов;

дискредитация внешней политики России и действий российских госорганов;

распространение заведомо ложной информации о российских госорганах;

проведение публичных мероприятий без согласования с действующими властями;

создание угрозы общественной безопасности в иных формах.

В августе 2022 года жителя села Розовка Запорожской области выдворили с территории региона за дискредитацию органов власти, попытку препятствовать работе органов местной администрации и дестабилизацию социально-политической обстановки.

В октябре 2022 года из Запорожской области выдворили местную жительницу за дискредитацию местной власти и попытки дестабилизации социально-политической обстановки.

«Запорожская область — территория Российской Федерации. <…> Мы видим, как люди этому рады, но остаются еще сторонники украинского неонацизма. Они в меньшинстве, но все же принимают попытки помешать восстановлению мирной жизни. Этого мы не допустим», — заявил в октябре 2022 года начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.

19 января 2023 года РИА Новости писало, что из Запорожской области выдворили троих корректировщиков — одну женщину и двоих мужчин, которые наводили украинскую артиллерию на позиции российских войск. Агентство отмечало, что среди них был экс-работник Запорожской АЭС.

«Их встречают на той стороне жестко, хотя мы их провожаем нормально: даем документы, женщине даже дали денег, чтобы она доехала до города Запорожье», — утверждал собеседник агентства.