Сенат США одобрил законопроект о введении запрета на импорт российского обогащенного урана. Как отмечает Bloomberg, речь идет об ограничительных мерах вплоть до 2040 года, но до января 2028 года могут быть введены временные исключения.

«Я много лет боролся за то, чтобы положить конец зависимости Америки от российского ядерного топлива. Наши усилия наконец окупились принятием законопроекта о запрете такого импорта раз и навсегда», — заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо, член комитета Сената по энергетике и природным ресурсам.

По словам главы этого комитета, демократа Джо Манчина, со стороны США «бессовестно» поставлять уран из России, способствуя тем самым финансированию российской военной операции на Украине.

По данным Bloomberg, Россия поставляет США почти четверть от всего объема обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских атомных электростанций, что делает ее «иностранным поставщиком №1». Это приносит Москве около $1 млрд в год, но восполнение этих поставок может оказаться сложной задачей и сопряжено с риском повышения стоимости обогащенного урана примерно на 20%, говорится в статье.

В декабре прошлого года законопроект о запрете импорта российского низкообогащенного урана приняла Палата представителей Конгресса США, однако он не был одобрен Сенатом. Теперь документ направлен на подписание президенту США Джо Байдену. Ограничение начнет действовать спустя 90 дней после того, как закон вступит в силу.

В феврале американский Минторг сообщал, что Россия продала в США уран на сумму более $1,2 млрд, что стало рекордом с 2009 года. Американский президент Джо Байден 19 апреля заявил на конференции в Вашингтоне, что в США впервые произвели 90 кг обогащенного урана для атомных реакторов.