Конфликт на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Там в войну сейчас может быть втянут Иран. Там уже втянуты американцы, их союзники, некоторые арабские страны. Мы там защищаем Сирию, столицу которой сегодня бомбила израильская авиация. Это очень сложная проблема», — сказал сенатор.

Он выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке поймут, что человечество подошло к самому краю, после которого уже ничего не будет существовать.

Также Джабаров заявил, что надеется, что Совет Безопасности сможет вмешаться.

«Хотя американцы пока стыдливо молчат, не обращают внимания на то, что происходит на Ближнем Востоке. Все считают, что это норма вещей. Ситуация очень плохая, поэтому предсказать пока очень трудно», — пояснил он.

По словам сенатора, конфликт на Ближнем Востоке приведет к снижению поставок боеприпасов на Украину, потому что основное оружие пойдет из США в Израиль.

«Но я бы не сказал, что это вот как-то нам сыграет на руку. Потому что мы против таких вариантов», — добавил Джабаров.

В ночь на 1 октября израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала «ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды» в приграничном районе на юге Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что операция под названием «Северные стрелы» проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа.

Минобороны США также выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что глава Пентагона Ллойд Остин поддержал действия израильской армии, направленные на «демонтаж инфраструктуры «Хезболлы» в приграничных районах».

Накануне глава Минобороны Израиля заявил, что уже в ближайшее время страна начнет «новый этап войны» против движения «Хезболла», сообщала Al Jazeera. По его словам, Израиль задействует всевозможные ресурсы и силы, чтобы вернуть домой жителей северных районов страны.