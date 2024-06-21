Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана от участия в военной миссии НАТО на территории Украины говорит о его «принципиальной и здравой позиции». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Действия Запада, НАТО и Евросоюза направлены на эскалацию напряженности в международных делах», но сам Орбан «проявляет достойное уважения постоянство в том, что отказывается идти на военные авантюры, которые грозят всему миру непредсказуемостью», считает сенатор.

«Хотелось бы, чтобы таких политиков в Европе и в целом на Западе становилось больше», — добавил он в разговоре с изданием.

Утром 21 июня Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что НАТО собирается проводить военную миссию на Украине, «но Венгрия в ней участвовать не будет» и не поддержит эту идею «ни финансово, ни технически, ни с помощью военных ударов».

Премьер-министр Венгрии уточнил, что инициатива стран альянса исходит от США и Германии, поэтому предотвратить глобальный конфликт и остановить «этот военный поезд» сможет только избрание Дональда Трампа президентом.

«Ситуация выглядит так, что западный мир хочет победить Россию с помощью Германии под руководством Соединенных Штатов. Думаю, что это безнадежно», — сказал также Орбан.

По его словам, даже если страны Запада добьются успехов, им придется заплатить «очень высокую цену, которая не стоит того».