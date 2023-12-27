Западные санкции против России были согласованы задолго до начала военной операции на Украине. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал в интервью RTVI.

Карасин заявил, что 12 пакетов санкций были приняты «под молоток Европейского Союза (ЕС) и под воздействием Вашингтона».

«Почему я говорю «под молоток»? Потому что очевидно, что эти пакеты были согласованы задолго до начала специальной военной операции. Не могу себе представить бюрократию Евросоюза, чтобы она в течение недели или двух быстро состряпала бы какой-то пакет, который тут же 27 стран Евросоюза приняло», — рассуждает сенатор.

Такое сделать невозможно, считает Карасин. «Поэтому все это было заготовлено. Думаю, что это было заготовлено лет 15 до начала специальной военной операции», — добавил он.

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России в связи с военной операцией на Украине. Он включает запрет на импорт российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами.

Пакет вводит новые ограничения на экспорт товаров и технологий в Россию. В расширенный список запрещенных товаров попали химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока, сервоприводы для беспилотников, передельный и зеркальный чугун, медная и алюминиевая проволока, фольга и трубы, лазеры и аккумуляторы. Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт из России сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом и ужесточает контроль над соблюдением потолка цен на российскую нефть.