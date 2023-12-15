Евросоюз пытается «купить» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, согласившись разблокировать для Будапешта €10,2 млрд из средств, замороженных из-за проблем с верховенством права в стране. Об этом заявил NEWS.ru член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По мнению сенатора, Венгрия укрепляет свои позиции на международной арене, поэтому европейским политикам приходится прислушиваться к мнению Орбана.

«Евросоюз, правда, пытается его купить. <…> Как он поступит в этой ситуации, неизвестно, но хотелось бы верить в лучшее. Авторитет политика, если он поведется на подобные вещи, конечно, пострадает», — считает Цеков.

В декабре 2022 года Еврокомиссия (ЕК) заблокировала выделение €30 млрд для Венгрии из фондов сплочения, пока Будапешт не выполнит ряд требований. У ЕК были претензии к судебной системе Венгрии, процедурам госзакупок, политике борьбы с коррупцией и другим сферам.

Впоследствии Венгрия не раз блокировала выделение дополнительной военной помощи Украине в рамках ЕС. Незадолго до декабрьского саммита Евросоюза в Брюсселе советник венгерского премьера по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов снять вето на финансирование Украины в обмен на разморозку средств ЕС, предназначенных для Венгрии.

После этого Еврокомиссия объявила о разблокировании части предназначенных для Венгрии денег в размере €10,2 млрд. При этом представитель ЕК Эрик Мамер отказался признать, что выделение этих средств связано с согласием Венгрии поддержать программу помощи Киеву. 15 декабря в ходе саммита ЕС Венгрия стала единственной из стран блока, которая заблокировала предложение направить Украине €50 млрд. Новый саммит по этому вопросу пройдет в январе 2024 года.