Конфликт из-за запрета хиджабов во Владимирской области, отмены которого пообещал добиться депутат Госдумы от Чечни Адама Делимханова, это «достаточно тонкий вопрос», заявил RTVI экс-мэр Владимира, сенатор от региона Андрей Шохин. Он отметил, что местные мусульманские организации «никакого возмущения не поднимали», когда в октябре региональные власти запретили носить хиджабы и никабы на территории школ.

«Тут вопрос достаточно тонкий. Я не готов сказать, будет он [запрет] отменен или не будет. Могу сказать только, что, когда я ходил в школу, мы тоже были детьми разных национальностей, с разным вероисповеданием, и никто у нас не носил никаких хиджабов и прочего, все нормально было. Поэтому мне, если честно, не совсем понятно, почему такая реакция есть», — сказал Шохин.

Сенатор отметил, что при принятии своего решения Министерство образования во Владимирской области вряд ли действовало необдуманно и исходило «из каких-то принципов».

«Насколько я знаю, наши религиозные организации никакого возмущения по этому поводу не поднимали, то есть обсуждалось это все, говорилось. Всегда сложно, когда начинается политизация, особенно на уровне детей, не хотелось бы, вот чтобы вот эти вещи все происходили», — добавил Шохин.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области 25 октября опубликовало приказ, согласно которому в школах региона не допускается ношение «одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося». В качестве примера такой одежды в документе упоминались хиджабы и никабы. В пресс-службе администрации главы Владимирской области заявили «Газете.Ru», что запрет на ношение хиджабов и никабов в школах региона был принят на основании позиции Верховного суда России от 2013 года, а также опыта других регионов. «Во Владимирской области проживают представители более 16-ти конфессий. Правительство ведет гармоничную политику, которая нацелена на недопущение конфликтов на национальной и религиозной почве», — говорится в сообщении.

Реакция на запрет на ношение хиджабов и никабов в школах Владимирской области

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов 29 октября сообщил, что по поручению главы республики Рамзана Кадырова чеченские парламентарии обсудили с коллегой от Владимирской области Игорем Игошиным запрет ношения мусульманской одежды в образовательных учреждениях региона. По словам Делимханова, итогом беседы стало «решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа». Помощница Игошина сообщила «Подъему», что они не комментируют ситуацию.

Решение властей Владимирской области раскритиковал муфтий Чечни Салах Межиев. Схожую позицию высказал и Координационный центр мусульман Северного Кавказа. В организации назвали приказ «деструктивным» и направленным «на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни в России».

«Важно понимать, что исламская религия предписывает закрытие частей тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть предписывает ношение так называемого «хиджаба», где лицо остается открытым. Это не просто религиозная одежда, это не религиозный атрибут — это ежедневная традиционная одежда мусульманки, символ ее чести и достоинства», — говорится в сообщении.

Комментируя запрет хиджабов, вице-губернатор Владимирской области Владимир Куимов заявил, что, согласно Конституции, Россия — светское государство. Он отметил, что решение региональных властей связано с жалобами родителей учеников, которые «заостряли на этом [ношении хиджабов] внимание».

По словам Куимова, владимирское Министерство образования «просто расписало четче свой приказ», а перед принятием документа было проведено «множество консультаций с коллегами из разных ведомств». Документ носит рекомендательных характер для колледжей и вузов, а на религиозные школы он не распространяется, добавил вице-губернатор.

С критикой обязательного ношения хиджабов в школах высказывался в 2012 году президент России Владимир Путин. Тогда глава государства заявил, что их нет «в нашей культуре, в нашем традиционном исламе».