Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил о намерении добиться отмены приказа о запрете ношения хиджабов в школах Владимирской области. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Делимханов сообщил, что 29 октября по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова депутаты Госдумы от Чечни обсудили с коллегой от Владимирской области Игорем Игошиным запрет ношения мусульманской одежды в образовательных учреждениях региона. По словам чеченского парламентария, итогом беседы стало «решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа».

«Запрет хиджаба во Владимирской области — это грубое нарушение Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях — абсолютная провокация. <…> Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман», — написал Делимханов по итогам встречи.

Он отметил, что сейчас Россия и ее многоконфессиональное общество противостоят «беспрецедентному давлению со стороны Запада». По словам депутата, тысячи мусульман участвуют в боевых действиях на Украине, а потому их права «должны быть уважаемы внутри страны». Тех же, кто запрещает в России хиджабы, Делимханов счел «безответственными людьми».

Депутат допустил, что запрет на ношение хиджабов в школах «может вызвать недоверие к государственным институтам, усилить чувство отчуждения у верующих граждан и привести к разобщению».

Он также указал на разницу между никабом и хиджабом: первый предмет одежды закрывает лицо, а хиджаб оставляет лицо открытым. «Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки», — добавил Делимханов.

«Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!» — заключил чеченский депутат.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области 25 октября опубликовало приказ, согласно которому в школах региона не допускается ношение «одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося». В качестве примера такой одежды в документе упоминались хиджабы и никабы.

В середине сентября кабмин не поддержал внесенный вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым законопроект, разрешающий школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. В правительстве посчитали, что инициатива нуждается в «существенной доработке», поскольку «может привести к неоднозначной правоприменительной практике».

Объясняя предложение о запрете хиджабов и никабов в общественных местах, Даванков ссылался на статью 14 конституции. В ней говорится, что Россия — светское государство, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Дискуссии о необходимости запрета на ношение никабов активизировались после июньского теракта в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов тогда заявил, что выступает против ношения никабов, поскольку этот предмет одежды дает возможность «за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы». В начале июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов на территории республики.