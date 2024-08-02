Совет Федерации снял неприкосновенность с сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева после обращения Генпрокуратуры в связи с подозрением в причастности Савельева к организации убийства. Об этом сообщил RTVI глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Не только получили, но и рассмотрели [представление Генпрокуратуры], принято решение дать согласие генпрокуратуре на лишение неприкосновенности и проведение следственных мероприятий», — сообщил Тимченко RTVI.

По данным Mash, Савельева задержали на выходе с заседания в Совфеде. Тимченко не смог подтвердить RTVI задержание коллеги, отметив, что не был свидетелем этому.

«Когда сняли с него неприкосновенность, попросили его покинуть зал, и он ушел. Что там дальше происходило, ни я, ни другие сенаторы не были свидетелями. <…> Когда генеральный прокурор сделал доклад, он сказал: прошу снять неприкосновенность, чтобы в дальнейшем его задержать. Задержали его, не задержали — это уже не наши вопросы», ― сказал Тимченко.

По словам источника BRIEF в Совфеде, генпрокурор Игорь Краснов пришел под конец заседания Совфеда. «Сенаторы были в шоке <…>. [Спикер Совета Федерации Валентина] Матвиенко торопила сенаторов заканчивать заседание быстрее — у генпрокурора совещание в Кремле днем», — рассказал собеседник канала.

Совфед дал согласие на задержание Савельева, привлечение его в качестве обвиняемого, а также на обыск и применение меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Генеральный прокурор представил в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, которые являются достаточным основанием для принятии соответствующего решения. Все требования законодательства при принятии постановления были соблюдены», — сообщил он.

Что известно о деле против сенатора

В отношении Савельева возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК), сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в августе 2023 года Савельев, «руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю», поручил своему знакомому организовать его убийство за денежное вознаграждение.

Знакомый сенатора попытался найти исполнителя убийства. Об этом стало известно правоохранительным органам, в итоге убийство было инсценировано. Получив информацию о том, что «заказ» якобы выполнен, Савельев передал соучастнику вознаграждение.

Как утверждает источник РЕН ТВ, Савельев предположительно нанял за $100 тыс. бывшего сотрудника ФСИН для убийства бизнес-партнера, которого подозревал в растрате денег. «Киллер» обратился в ФСБ, рассказал источник телеканала.

Дмитрий Савельев стал членом Совфеда в 2016 году, он входит в комитеты по бюджету и финансовым рынкам, а также в комитет по экономической политике.

До прихода в Совет Федерации Савельев с 1999 по 2016 год был депутатом Госдумы. В 2001 году участвовал в выборах губернатора Нижегородской области и занял четвертое место с результатом 12,58% голосов.

В 1994-1997 годах Савельев был гендиректором сначала компании «Лукойл-Уфа», затем «Лукойл — Нижний Новгород». В 1996-1997 годах занимал пост вице-президента по коммерческим вопросам нефтяной компании «Норси-ойл». Ее президентом тогда был Сергей Кириенко. В 1997 году Савельев возглавил «Норси-ойл».

В 1998-1999 Савельев был президентом ОАО «Транснефть», а также входил в состав коллегии Министерства топлива и энергетики. Награжден орденами Александра Невского, Почета, двумя медалями «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.