Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что популярность БРИКС говорит о том, что формат этого объединения выгодно отличается от формата других международных организаций. Такое мнение сенатор выразил в беседе с «Лентой.ру».
По словам Джабарова, сейчас набирается около 30—40 или, по подсчетам некоторых экспертов, даже 60 стран-кандидатов на вступление в это международное объединение.
«БРИКС стал популярным. Это говорит о том, что формат БРИКС выгодно отличается от формата других международных организаций. Страны-участницы занимаются в основном экономикой, мало политики в рамках БРИКС, и самое главное — там нет довлеющего влияния США, и это многих привлекает», — отметил сенатор.
Он также заявил, что «там, где нет американцев, есть возможность выражать свое мнение, высказывать свою точку зрения».
По мере расширения организации также сильно будет возрастать и ее авторитет, убежден Джабаров.
«Я не исключаю, что в будущем БРИКС может стать серьезным конкурентом, в хорошем смысле этого слова, Организации Объединенных Наций, которая, к сожалению, находится сейчас под полным контролем США», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 июня заявил, что Каракас намерен вступить в межгосударственное объединение БРИКС до конца 2024 года.
По словам руководителя венесуэльского внешнеполитического ведомства, сейчас страна работает над тем, чтобы быть представленной на всех площадках БРИКС.
В начале июня издание South China Morning Post сообщило, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе выездного мероприятия в Пекине заявил, что Анкара тоже хотела бы присоединиться к объединению. В связи с этой инициативой глава ведомства также предложил переименовать организацию в БРИКСТ. Вместе с тем Фидан уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в Нижнем Новгороде.
Совет министров иностранных дел (СМИД) в этом году проходил с 10 по 11 июня в рамках председательства России в объединении. Посол по особым поручениям российского МИД Павел Князев заявил, что СМИД БРИКС подготовит совместное заявление по итогам встречи.
По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, мероприятие проходило в расширенном формате за счет участия партнеров, не входящих в объединение. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган участвовал в саммите БРИКС в 2018 году. Президент России тогда говорил, что Анкара может присоединиться к организации в 2022 году.