Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что популярность БРИКС говорит о том, что формат этого объединения выгодно отличается от формата других международных организаций. Такое мнение сенатор выразил в беседе с «Лентой.ру».

По словам Джабарова, сейчас набирается около 30—40 или, по подсчетам некоторых экспертов, даже 60 стран-кандидатов на вступление в это международное объединение.

«БРИКС стал популярным. Это говорит о том, что формат БРИКС выгодно отличается от формата других международных организаций. Страны-участницы занимаются в основном экономикой, мало политики в рамках БРИКС, и самое главное — там нет довлеющего влияния США, и это многих привлекает», — отметил сенатор.

Он также заявил, что «там, где нет американцев, есть возможность выражать свое мнение, высказывать свою точку зрения».

По мере расширения организации также сильно будет возрастать и ее авторитет, убежден Джабаров.

«Я не исключаю, что в будущем БРИКС может стать серьезным конкурентом, в хорошем смысле этого слова, Организации Объединенных Наций, которая, к сожалению, находится сейчас под полным контролем США», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 июня заявил, что Каракас намерен вступить в межгосударственное объединение БРИКС до конца 2024 года.

По словам руководителя венесуэльского внешнеполитического ведомства, сейчас страна работает над тем, чтобы быть представленной на всех площадках БРИКС.