Сообщения о том, что миллиардер Илон Маск провел несколько телефонных разговоров с российскими официальными лицами, включая президента Владимира Путина, должны быть расследованы Пентагоном и правоохранительными органами по соображениям нацбезопасности, заявили два высокопоставленных сенатора-демократа в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Маск, назначенный на руководящую государственную должность избранным президентом-республиканцем Дональдом Трампом, получил доступ к миллиардным контрактам от Пентагона и разведывательного сообщества США в качестве гендиректора аэрокосмической компании SpaceX.

Старший член Комитета по иностранным делам сенатор Джин Шахин и председатель Комитета по вооруженным силам Сената Джек Рид сообщили генеральному прокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона, что участие Маска в программах SpaceX должно быть проанализировано с учетом недавних сообщений о его разговорах с российскими официальными лицами.

«Эти отношения между известным противником США и г-ном Маском, получателем миллиардов долларов в рамках финансирования от правительства США, вызывают серьезные вопросы относительно надежности г-на Маска как подрядчика правительства и обладателя допуска», — заявили законодатели в совместном письме.

Призыв Шахина и Рида к федеральному расследованию вряд ли получит дальнейшее развитие, поскольку Маск активно поддерживал президентскую кампанию Дональда Трампа, потратил на нее более $119 млн и займет в Белом доме влиятельную позицию — соруководителя будущего Департамента эффективности правительства.

Сообщения о контактах Маска с российскими чиновниками появились еще в 2022 году, когда президент консалтинговой фирмы Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что миллиардер рассказал ему о своем разговоре с Путиным о боевых действиях на Украине и «красных линиях», при пересечении которых Москва допускает применение ядерного оружия. Маск утверждал, что слова Бреммера не соответствуют действительности, поскольку его последний разговор с Путиным состоялся полтора года тому назад и был посвящен космосу.

В октябре 2024 года издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных официальных лиц США, Европы и России, сообщило, что Маск провел несколько бесед с российскими официальными лицами, включая Путина и первого заместителя главы его администрации Сергея Кириенко.

Шахин и Рид заявили в своем письме, что их «глубоко тревожит» факт предполагаемого общения Маска с Кириенко, который вместе с другими высокопоставленными российскими чиновниками обвиняется Минюстом США в «организации пропагандистской кампании с использованием искусственного интеллекта на платформе соцсети X и других сайтах для продвижения интересов России и оказания влияния на избирателей перед президентскими выборами в США».

Маск публично признавал, что имеет допуск к секретной информации США через SpaceX, которая получила от Пентагона и NASA миллиардные контракты на запуски космических аппаратов. Кроме того, у компании подписан контракт на $1,8 млрд с американской разведкой на создание обширной сети шпионских спутников.

«Общение между российскими должностными лицами и любым лицом, имеющим допуск к секретной информации, может поставить под угрозу нашу безопасность», — говорится в письме сенаторов.