Сотрудники Специального антитеррористического подразделения Сербии застрелили 89-летнего мужчину, убившего семейную пару, сообщил глава сербского МВД Ивица Дачич.

По его словам, инцидент произошел вечером 15 июля в селе Тополница близ города Майданпек. Преступник — некий П. П. 1935 года рождения — застрелил из ружья супругов 1955 и 1956 годов рождения и ранил еще одного человека 1965 года рождения.

Несмотря на попытки переговоров, применение свето-шумовых гранат и слезоточивого газа, стрелок «не хотел сдаваться» и «с ружьем в руках противостоял полиции», добавил Дачич. После этого сотрудники САJ нейтрализовали мужчину.

По данным Радио и телевидения Сербии (РТС), убийству супружеской пары предшествовал конфликт — мужчина обвинил семью своих соседей в том, что они подожгли его сарай. После конфликта он вернулся в дом, взял винтовку, пришел на соседский участок и застрелил супругов, отмечает РТС.