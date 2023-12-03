Герой Советского Союза, участник войны в Афганистане генерал-майор ВДВ в отставке Александр Солуянов умер в возрасте 69 лет. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил «Севастопольский союз ветеранов десантников». Генерал стал прообразом «батяни-комбата» из одноименного хита группы «Любэ».

«С прискорбием сообщаем, что 2 декабря 2023 года скончался ветеран Воздушно-десантных войск Герой Советского Союза генерал-майор Солуянов Александр Петрович. Память о нем навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира и замечательного человека. Командование и ветераны ВДВ приносят слова искреннего и глубокого соболезнования родным и близким Александра Петровича», — говорится в некрологе.

Причины смерти Солуянова в сообщении не приводятся. 19 декабря ему исполнилось бы 70 лет.

Александр Солуянов родился 19 декабря 1953 года в селе Пономаревка Оренбургской области. В 1975 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Начинал службу в качестве командира взвода школы прапорщиков. В конце 1970-х — начале 1980-х занимал должности командира роты курсантов и командира парашютно-десантного батальона.

В 1982-1984 годах Солуянов командовал батальоном 350-го парашютно-десантного полка в Афганистане. В этот период он принимал участие в боевых операциях против крупных банд мятежников. В ноябре 1984 года получил звание Героя Советского Союза «за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан и проявленные при этом мужество и героизм».

Как пишут «Аргументы и факты», Солуянов был активным участником 70 операций в Афганистане, включая бой за господствующую высоту в Панджшерском ущелье, где со своими бойцами взял господствующую высоту. Издание приводит слова сослуживцев, по словам которых комбат «всегда шел впереди бойцов», хотя по рангу ему это не полагается. «Если ты сам, идя в бой, не готов умереть, это чувствуют подчиненные, и любая задача ставится под сомнение», — говорил сам генерал.

В 1987 году Солуянов окончил военную академию имени М. В. Фрунзе. К началу 1990-х продвинулся по службе до начальника штаба, а затем командира 105-й воздушно-десантной дивизии. Завершил воинскую службу в 1995 году в звании генерал-майора.

В 1990-1995 годах Солуянов занимал пост депутата Верховного Совета Республики Узбекистан и зампреда комитета парламента по обороне, государственной безопасности и военной политике. В 2004-2008 годах был советником губернатора Рязанской области. В последние годы проживал в Москве.

«Батяня-комбат»

Как сообщает «Севастопольский союз ветеранов десантников», в середине 1990-х годов режиссер Никита Михалков решил снять клип на песню «Комбат» группы «Любэ». Тогда создатели видео начали поиск прообраза главного героя композиции.

«В армии стали искать реального «Батяню-комбата», того, «кто не прятал сердце за спины солдат»», — отмечается в сообщении организации.

«Севастопольский союз ветеранов десантников» отмечает, что десантники «в один голос» назвали имя Солуянова, после чего генерала пригласили на съемки клипа. В интервью «Аргументам и фактам» от февраля 2023 года он рассказал о съемочном процессе.

«Были съемки в Новороссийской дивизии, но до монтажа дело не дошло — Никите Сергеевичу пришлось переключиться на фильм «Сибирский цирюльник». Я был этому только рад. Образ комбата-батяни должен остаться собирательным. Сколько достойных офицеров было и в Афгане, и в Чечне. И сейчас, во время СВО!» — заявил Солуянов.

На сайте онлайн-проекта «Герои страны» приводятся воспоминания гвардии сержанта Анатолия Федорова, который рассказал о службе под командованием Солуянова в Афганистане. В статье описывается ситуация, когда отряд попал под огонь противника в лице «банды душманов до восьмидесяти человек» численность которой была в четыре раза выше (20 человек против 80). Солуянов «в считанные секунды организовал круговую оборону, которая в нужный момент по его команде разорвалась и потом вновь сомкнулась». Как утверждается, комбат уберег от пуль своих подчиненных, но сам был ранен.

«Командир закричал: «Ложись!» А мы боялись пошевельнуться: а вдруг шальная пуля проскочит, а там — комбат, такой человек! «Ребята, — уже не по-уставному просит ребят Солуянов, — я ведь за вашу жизнь отвечаю…», — рассказал Федоров.

В результате из отряда Солуянова не погиб ни один человек, говорится в статье.