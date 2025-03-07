Вратарь хоккейного клуба«Флориды Пантерз», базирующегося в Санрайз, штат Флорида, 36-летний Сергей Бобровский одержал 423-ю победу в 742 матчах в карьере в НХЛ, сообщает РБК. Россиянин вошел в число десяти лучших игроков лиги по показателю побед.

«Флорида Пантерз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский вратарь Бобровский отразил все 16 бросков по своим воротам, сыграв таким образом в четвертый раз «на ноль». Его признали вторым лучшим игроком матча.

Бобровский дважды становился обладателем «Везина Трофи», который дается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. За «Флориду» он выступает с 2019 года. В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой Кубок Стэнли.

Как пишет «Чемпионат», рекорд по количеству побед в регулярных чемпионатах НХЛ принадлежит Мартину Бродо, выигравший 691 матч из 1266.

6 марта российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», забросил свою 885-ю шайбу в чемпионате НХЛ. Спортсмену остается забросить еще девять шайб, чтобы побить рекорд канадца и четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйн Гретцки. Канадец забросил в 1999 году свою 894 шайбу и сыграл на тот момент в 1487 матчах.