Музыкант Сергей Шнуров официально развелся со своей четвертой женой Ольгой Шнуровой (Абрамовой). Об этом сообщила адвокат артиста Наталья Фенюк.

«Развод проходил в мировом суде, что говорит о том, что споров о имуществе и о месте проживания несовершеннолетних детей у супругов нет», — сказала адвокат в беседе с «РЕН ТВ».

По ее словам, решение суда вступит в законную силу через месяц. Mash уточняет, что ни Абрамова, ни Шнуров на заседании не присутствовали.

Абрамова подала заявление о расторжении брака с музыкантом 16 сентября. Пара прожила в браке шесть лет.

Тайная церемония бракосочетания Шнурова и Абрамовой прошла без гостей в Петербурге в 2018 году. В 2021 году у Шнуровых родился сын, а в 2022 году — второй ребенок, чье имя и пол супруги не раскрывали.

Ольга Абрамова — дочь екатеринбургского бизнесмена, гендиректора дорожно-строительной компании «ВАД» Валерия Абрамова. Она младше Шнурова на 18 лет: сейчас ей 33 года.

Для 51-летнего Шнурова брак с Абрамовой был четвертым по счету. Первой женой музыканта была Мария Исмагилова, которая в 1993 году родила ему дочь Серафиму. Второй женой Шнурова стала бывший директор группы «Пеп-Си» Светлана Костицына, родившая ему в 2000 году сына Аполлона.

После того, как в 2002 году Шнуров и Костицына расстались, СМИ писали об отношениях музыканта с актрисой Оксаной Акиньшиной. Их роман продлился несколько лет, но к браку не привел.

В 2010 году Шнуров женился на Елене Мозговой, более известной как Матильда Шнурова. Они развелись в 2018 году.