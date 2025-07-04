Беспилотники атаковали Сергиево-Посадский округ Московской области, пострадал мужчина. Об этом сообщила в телеграм-канале глава округа Оксана Ероханова.

«В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками», — сообщила глава округа.

Позже она уточнила, что в результате падения БПЛА была повреждена подстанция.

Без электричества район Звездочка и Рабочий поселок. Кроме того, перекрыты въезды на улицах Октябрьская и Симоненкова. Ероханова отметила, что находится на месте

Глава округа призвала жителей сохранят спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работы системы ПВО.

В ночь на 4 июля дроны также атаковали Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения обломков БПЛА на дом погибла пенсионерка.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района», — писал он в телеграм-канале.

Также, по словам главы региона, в Азове взрывом БПЛА повреждены стекла в многоквартирном доме на переулке Коллонтаевском, проводится эвакуация жильцов. Он отметил, что, предварительно, никто не пострадал, данные уточняются.

«Обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова. Место падения оцеплено», — добавил Слюсарь.