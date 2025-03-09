Самый известный и опасный заключенный Великобритании — серийный убийца Роберт Модсли по прозвищу Ганнибал-Каннибал — объявил голодовку в знак протеста против изъятия PlayStation и телевизора. Об этом пишет Express.

Модсли, который просидел в застекленной одиночной камере уже 46 лет, требует вернуть ему конфискованные сотрудниками тюрьмы личные вещи, включая научно-популярную литературу и аудиосистему. Его 74-летний брат Пол заявил журналистам, что беспокоится за здоровье родственника:

«Он отказывается от еды с прошлой пятницы, поэтому мы очень беспокоимся за него. В тот день он позвонил мне из тюрьмы, и его голос звучал сердито и встревоженно. Он сказал мне: “Я объявляю голодовку, так что не удивляйтесь, если это последний раз, когда я вам звоню”».

По словам Пола Модсли, у Роберта раньше был доступ к телефону, но с тех пор он перестал звонить родным. Они сделали вывод, что его лишили и этой привилегии.

«Сейчас Бобу 71 год, поэтому мы не знаем, как долго он сможет прожить без еды. Его держат в тюрьме внутри тюрьмы», — поделился брат убийцы.

Mirror предполагает, что Модсли объявил голодовку после «оперативных учений», которые были проведены в тюрьме Уэйкфилд 26 февраля и сопровождались дополнительными мерами изоляции заключенных и обысками камер на фоне слухов о том, что в учреждение тайно пронесли огнестрельное оружие.

Пол Модсли пояснил, что после учений тюрьма вернулась к обычному распорядку, а отделение, где сидит Роберт, — нет. Он пожаловался надзирателя, а те обвинили его в грубости.

«Когда он наконец вернулся в свою камеру, они забрали все — телевизор, PlayStation, книги и радио. Он вернулся к тому, каким был 10 лет назад, когда у него не было ничего, что могло бы его стимулировать, и он просто сидел там и прозябал, рискуя сойти с ума», — рассказал брат преступника.

По его словам, Роберт «любит играть в военные игры и шахматы на своей PlayStation, а также он постоянно смотрит старые фильмы по телевизору и читает научно-популярные книги».

«Они так важны для него, что несправедливо забирать их без веской причины. Мы не можем ни с кем связаться, чтобы узнать, что происходит, и мы очень обеспокоены», — сообщил родственник заключенного, сообщив, что в Минюсте Великобритании отказались комментировать ситуацию.

Первый тюремный срок Роберт Модсли получил в 1971 году, когда ему был 21 год, за убийство 30-летнего Джона Фаррелла. За решеткой он убил трех других заключенных, которых считал насильниками и педофилами. После этого — в 1983 году — его посадили в одиночку площадью 4,5 х 5,4 метра со стеклянной стеной, и он проводит там уже более 40 лет по 23 часа в сутки.

По данным Daily Record, однажды заключенный описал свои ощущения от пребывания в камере как «захоронение заживо в гробу». Когда в 2017 году умер просидевший в тюрьме 51 год серийный убийца Иэн Брэйди, Модсли стал рекордсменом по самому долгому отбытому сроку заключения в Великобритании.