Головинский суд Москвы вынес приговор ранее осужденному серийному убийце Владимиру Миргороду по прозвищу «Душитель», повторно назначив ему высшую меру наказания — пожизненное заключение. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Мужчина признан виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины (п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство женщины, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

В 2012 году суд уже приговаривал Миргорода к пожизненному заключению за серию жестоких преступлений. В период с 2002 по 2004 год он убил 15 женщин и одного подростка в Москве и Подмосковье. Часть своих жертв маньяк перед убийством подвергал изнасилованию, а всех их лишил жизни путем удушения.

Жертвами преступника стали люди в возрасте от 15 до 48 лет. Он знакомился с ними под разными предлогами, после чего предлагал совместный досуг или услуги частного извоза. Заманив жертв в безлюдные места, Миргород совершал сексуальное насилие, а затем душил их с помощью предметов одежды. Большинство тел он оставлял на месте преступления, но одну жертву сбросил в водоем, а двоих сжег, чтобы уничтожить следы изнасилований.

Одна женщина, несмотря на множественные ножевые ранения, осталась жива. Маньяк оставил ее в лесополосе, где ее обнаружили прохожие. Позже она опознала Миргорода по фотографии и дала показания, которые помогли следствию.

В декабре 2004 года злоумышленника задержали по обвинению в сексуальном насилии и разбойном нападении, и уже в начале следующего года суд приговорил его к шести годам лишения свободы. После освобождения в 2010 году его повторно арестовали в октябре того же года — на этот раз из-за того, что в состоянии алкогольного опьянения он признался знакомому в совершенных убийствах.

В 2012 году Миргород был осужден на пожизненное лишение свободы. В августе 2024 года ему инкриминировали убийства двух и более лиц с отягчающим обстоятельством в виде сексуального насилия. Дополнительные генетические исследования позволили следствию связать подсудимого еще с пятью преступлениями. На допросе обвиняемый полностью признал свою вину.

Следственные органы допускали возможность выявления новых эпизодов преступной деятельности, поскольку Миргород продолжал давать признательные показания о ранее неизвестных убийствах. В частности, он сознался в убийстве 21-летней девушки путем удушения в подъезде дома на Череповецкой улице, совершенном в 2003 году.

Следствие по делу Миргорода было окончательно завершено 31 марта 2025 года. Обвиняемый полностью признал свою вину в серийных убийствах и детально описал механизм совершения преступлений. В апреле Головинский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемому до 1 октября.