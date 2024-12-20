В Киеве утром 20 декабря после объявления воздушной тревоги прозвучали минимум шесть взрывов. В городской военной администрации сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

По данным «РБК Украина», взрывы прозвучали в 8:02, 8:06, 8:12, 8:13 и 8:24.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в телеграм-канале, что в Голосеевском районе повреждения получила тепломагистраль, в Шевченковском и Соломенском районах произошли пожары.

По его словам, пострадали семь человек, двоих из которых госпитализировали.

В телеграм-канале Киевской городской военной администрации говорится, что в Голосеевском районе загорелись пять автомобилей, повреждения получили офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба.

ТАСС пишет, что в центре, в стороне железнодорожного вокзала, наблюдается яркое зарево, в городе сильный пожар.

«Страна» сообщает, что горят склады в Бориспольском районе Киевской области. Подробности не приводятся.

В настоящий момент воздушная тревога на Украине отменена. Российская сторона произошедшее не комментировала. Минобороны неоднократно отмечало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.