Пользователи сервиса «Яндекс Go» теперь могут пожаловаться на стоимость поездки в такси или оставить другую обратную связь. Такая опция в тестовом режиме стала доступна в приложении, сообщили в компании.

Для того, чтобы оставить жалобу или отзыв нужно после выбора тарифа и маршрута поездки нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона, после чего пользователь увидит детализацию цены и сможет указать, что именно вызвало у него вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости из-за пробок, повышенного спроса, а также правила расчета.

«Сотрудники службы поддержки оперативно ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках. Компания соберет и проанализирует все отзывы пассажиров на цены», — говорится в пресс-релизе Яндекса.

В компании также пояснили, что такое нововведение поможет точнее установить, в каких ситуациях пассажиров не устраивает цена на такси, и разработать новые меры по сдерживанию цен в 2025 году.