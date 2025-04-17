Российский депутат уже четыре года живет на Украине и продолжает исполнять свои обязанности удаленно через VPN. Это депутат Совета Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаил Носик, ситуацию которого коллеги рассмотрели лишь в марте 2025 года, пишет телеграм-канал «Жаба и гадюка». RTVI собрал, что известно.

«Статус депутата делает меня более ценным человеком»

По данным канала, Носик стал депутатом в 2020 году, но с 2021-го постоянно живет в Днепре. Он не имеет возможности вернуться в Россию, но не сложил полномочия и продолжает работать дистанционно. Срок его мандата истекает в декабре этого года.

В России на ситуацию с депутатом, давно работающим с территории Украины, обратили внимание только в январе 2025 года. Тогда прокурор внес представление в Совет Каларского округа об устранении нарушений федерального законодательства в вопросе статуса Носика.

Через месяц, 28 февраля, Совет провел специальное заседание, в ходе которого депутаты созвонились с Михаилом Носиком в мессенджере Telegram и задали ему вопросы. Он тогда подтвердил, что с 2021 года живет в Днепре, где вынужден скрываться от местных властей, полиции и ВСУ и откуда не может выехать в Россию. Депутат заявил, что не имеет гражданства Украины и вида на жительство в этой стране, и заверил, что является «активным сторонником» СВО и президента России Владимира Путина.

Ответы Носика приведены в заключении комиссии по этике Совета, часть страниц которого опубликовала Baza. Среди прочего он рассказал, что в качестве депутата удаленно через VPN помогает некоторым гражданам и ведет прием по видеосвязи. Также он через мессенджеры поддерживает контакт с избирателями и некоторыми коллегами, а документооборот ведет через своего сына Ивана Носика, у которого есть доверенность представлять отца в различных инстанциях.

Носик подтвердил, что не хочет добровольно отказаться от должности и выйти из Совета, несмотря на то, что живет на Украине.

«Я не хочу складывать свои полномочия, потому что формально мой выход ничего не изменит. Также статус депутата делает меня более ценным человеком здесь и может помочь мне в случае задержания, в том числе, возможно, попасть под обмен. Я считаю, что работаю не хуже других депутатов», — заявил Носик в ходе опроса коллегами.

Он также объявил, что будет подавать в суд иск о клевете на главу администрации Каларского округа, который «ложно заявляет» о наличии у депутата украинского гражданства и вида на жительство.

«Явно опасается за свою безопасность»

Как сообщает Baza, комиссия по этике по итогам беседы рекомендовала досрочно прекратить полномочия Михаила Носика, однако большинство депутатов проголосовали против такого решения, поэтому он по-прежнему числится в Совете.

Телеграм-канал пишет, что Совет платил Носику по 2-3 тыс. рублей в месяц, хотя сам депутат говорил, что никаких денег не получал. Baza также утверждает, что Носик все же попал в поле зрения украинских силовиков в марте 2022 года, когда на него донесли родственники. У него тогда якобы изъяли €800, 50-80 тыс. рублей и документы на машину, на которой он в 2021 году приехал на Украину. После этого российский депутат сменил место жительства и стал скрываться от местных властей.

Сам Михаил Носик рассказал о происходящем с ним продюсеру корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, который связался с ним по телефону.

«По его словам, выехал он в соседнее государство к родственникам, помогать с воспитанием внука, еще до начала СВО. А теперь, судя по всему, он просто застрял там. Он в Днепропетровской области, но точное местонахождение скрывает. Носик явно опасается за свою безопасность. Хотя прямым текстом он говорит, что не боится СБУ, некоторые его заявления вполне красноречивы», — пересказал журналист слова Носика в своем телеграм-канале.

Юнашев отметил, что депутат не стал отвечать на вопросы об отношении к СВО и российской армии, однако заявил, что планирует вернуться в Россию, как только появится возможность.

На вопрос о том, почему он не стал отказываться от депутатских полномочий, Носик сказал, что был избран людьми, которые за него проголосовали, и поэтому продолжает работать.

«Съездил на свою голову»

В свою очередь глава Совета Каларского муниципального округа Аркадий Громов заявил сайту «Чита.Ру», что работа забайкальского депутата с территории Украины не противоречит ни одному российскому закону, и что Носик в течение полугода не пропускал заседаний, в которых участвовал по видеосвязи.

«В регламенте Совета заложена возможность участия в заседаниях с помощью видео-конференц-связи. Мы просили разъяснения Госдумы, это не запрещено, особенно в условиях Крайнего Севера. <…> Про личное участие говорится в законе “О местном самоуправлении”, но Носик всегда на связи», — пояснил Громов.

По словам главы Совета, он также обращался в ФСБ, администрацию губернатора и в другие органы власти.

По его версии, Носик въехал на Украину «за сутки» до начала СВО.

«Человек попал в трудную жизненную ситуацию. Он за сутки до начала специальной военной операции приехал на Украину, где родился. Просто ему не повезло, что он родился на Украине и решил туда съездить. И съездил на свою голову», — сказал Громов.

Он отметил, что Носик «человек заслуженный, инвалид, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, бывший офицер». Громов добавил, что депутат получает все положенные выплаты и пенсию, и уточнил, что его избрали по списку ЛДПР.

Глава Совета также высказал мнение, что человек, сливший в медиапространство информацию о том, что Носик находится на Украине, поставил его жизнь под угрозу.

«Человек просто заложник ситуации, выбраться не может, и как мы должны поступить, я не знаю», — подытожил Громов.