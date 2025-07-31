В результате пожара в жилом доме на улице Флерова в Балашихе погибли два человека: один из жильцов и сотрудник «Мособлпожспаса». Об этом сообщил мэр города Сергей Юров.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил он.

Глава Балашихи уточнил, что спасатели продолжают тушить пожар, а здание отключено от всех коммуникаций. Жильцы эвакуированы, для них был создан пункт временного размещения на местном стадионе «Метеор».

Как пишет издание MSK1.RU со ссылкой на слова местных жителей, возгорание началось в одной из квартир на верхнем этаже. Огонь быстро распространился на крышу, а затем перекинулся на соседнюю квартиру через балкон.

«На балконе был мужчина, хотел спастись через балкон, но упал без сознания», — говорится в статье.

Подмосковная прокуратура сообщила, что взяла под контроль установление причин пожара. В пресс-службе ГСУ СК по Московской области рассказали, что на пятом этаже в одной из квартир нашли тело мужчины, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Российская газета» со ссылкой на источник пишет, что жилец в квартире на пятом этаже, вероятно, мог уснуть с сигаретой, в результате чего «заживо сгорел на собственной подушке».

В МЧС России сообщили, что локализовали пожар на 550 кв. метрах. Всего были эвакуированы 90 человек, в том числе женщина-инвалид, которая живет в квартире на четвертом этаже. Двум пострадавшим потребовалась помощь.