В Курске продолжают ликвидировать последствия падения обломков сбитой ракеты ВСУ на жилой квартал. Серьезно поврежден жилой девятиэтажный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. Место ЧП оцеплено, работают сотрудники СК, ФСБ, МЧС, МВД, сообщает корреспондент RTVI из региона.

Помимо девятиэтажки сильно пострадали здания почтового отделения и банка, а также аптека и несколько магазинов. Там полностью выбиты окна, в стенах видны дыры от разлетевшихся осколков. Сотрудники сами восстанавливают разбитое имущество и уже поставили деревянные щиты. Практически на всех близлежащих домах выбиты стекла в квартирах и на балконах, покосились рамы.

На асфальте люди находят поражающие элементы и предположительные обломки ракеты «Точка У». Жителей пока не пускают в квартиры, поэтому они просят сотрудников МЧС кормить их животных. В районе ЧП наблюдаются проблемы со связью и работой GPS, передает корреспондент RTVI.

По последним данным курских властей, от падения обломков украинской ракеты на девятиэтажный дом пострадали 15 человек.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что в результате атаки в ночь на 11 августа были повреждены семь жилых домов, передает РБК. Кроме того, повреждения получили более 20 машин, три из них полностью сгорели.

Куцак заявил, что власти начнут выплачивать компенсации пострадавшим после того, как комиссия завершит работу по обследованию помещений.

Татьяна Акиншина