Российский шахматист Сергей Карякин назначен сенатором Совета Федерации от парламента Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале крымского Госсовета.

Депутаты парламента республики 12 сентября наделили Карякина полномочиями члена Совфеда, говорится в сообщении. О том, что гроссмейстер будет представлять Крым в верхней палате российского парламента, в середине июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Исполнительный орган Крыма (Совет министров) в Совфеде будет представлять Герой России, участник военной операции на Украине Юрий Нимченко. С 2014 года сенаторами от Крыма были Ольга Ковитиди и Сергей Цеков.

Цеков заявил Daily Storm, что мог бы «настаивать» о продлении своих полномочий в Совете Федерации еще на пять лет, но «возраст уже подпирает» (экс-сенатору 71 год). Он сообщил, что сосредоточится на работе в Госсовете Крыма.

Сергей Карякин — уроженец Симферополя, до 2009 года он выступал на соревнованиях за Украину. После получения российского гражданства он перешел в сборную России.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку военной операции на Украине. После окончания этого срока шахматист отказался выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Карякин входил в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентских выборах 2024 года.