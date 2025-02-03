В результате взрыва в элитном жилом комплексе Москвы «Алые Паруса» утром 3 января погибли двое — президент Федерации бокса ДНР, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян и, по предварительным данным, один из его охранников. Еще три человека пострадали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. По данным источников «Ъ», если в случившемся обнаружат «украинский след», дело переквалифицируют на теракт. RTVI поговорил с депутатами Госдумы и офицером запаса ФСБ о том, почему российская разведка не проводит точечные операции против высокопоставленных лиц в Киеве в ответ на теракты, в организации которых обвиняют спецслужбы Украины.

В декабре 2024 года при взрыве в столице погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Взрывное устройство преступник заложил в самокат у подъезда жилого дома, мимо которого прошел Кириллов со своим помощником. Reuters, «Би-би-си» и «Украинская правда» изначально писали со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ), что это была ее спецоперация. По данным источников РБК, знакомых с ходом расследования в России, основная версия произошедшего — диверсия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин

Мы отвечаем, но по-другому. Мы не занимаем такую позицию, как они — шакалить, извините за выражение, ходить по городам и убивать народ — это не наше дело.

Другое дело, предотвращение терактов, тут я согласен, надо меры принимать, особенно это касается людей публичных, гласных, а также «секретоносителей». Мы также говорим об обеспечении безопасности конструкторов, которые имеют отношение к созданию и производству оружия. Все они должны под охраной быть.

Но мы не будем действовать по принципу [начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла] Буданова, ставить задачи по терактам. Я сам, если по-мужски сказать, как генерал, я бы этого Буданова давно кончил, вот так скажу. Но это выгодно особенно западникам. Но это будет только усиливать… А мы — другие. Надо поднимать вопрос о террористических действиях режима Киева, в ООН, про ОБСЕ не говорю, это прозападная организация.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских

Возбуждено уголовное дело, идет следствие, и следствие разберется. Давайте дождемся итогов расследования. Если будет найден след со стороны террористического киевского режима [президента Украины Владимира] Зеленского, то дело будет переквалифицировано.

Что касается ответа, то не следует на эмоциях принимать поспешные решения и предпринимать ответные меры, ведь Россия — правовое государство, мы действуем в рамках, в том числе и международной правовой системы. Я понимаю, что в последнее время мир сошел с ума, и многие основы — правовые, юридические, демонтированы, рухнули. Я думаю, нам не стоит идти на поводу и повторять все те действия, которые совершают наши враги. Мы должны, я считаю, действовать в рамках нашего и международного законодательства.

Мы должны прикладывать все усилия в рамках международного права для того, чтобы, во-первых, признать киевский режим Зеленского террористическим, а во-вторых, призывать к ответу, в том числе и те страны, которые финансируют этот террористический режим. И здесь нам стесняться не надо.

Киев провоцирует нас в том числе убийствами, терактами. Но мы должны действовать строго в соответствии с законодательством и международным правом.

Я понимаю, что время сейчас такое, хотелось бы быстро и сразу же и ответить, не обращать внимания на всякие юридические аспекты, последствия и так далее. Но мы не живем эмоциями. Мы все делаем в рамках, в том числе международного права.

Подполковник запаса ФСБ, президент cоюза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов

[Российские спецслужбы не отвечают аналогичными акциями в Киеве], потому что мы не террористы и не диверсанты. Мы живем в правовом государстве, мы не можем такими же методами действовать. [Те, кто призывают к ответным терактам], это просто горячие головы.

На поле боя можно ответить. Опять же — нарушая инфраструктуру противника. В принципе, это надо рассматривать их действия как ответ на нашу планомерную работу. Точечный удар по системе какой-то инфраструктуры, например, по энергетической станции, трансформаторной подстанции, он намного больше наносит убытков и издержек противнику, чем ликвидация какой-то там говорящей головы. Есть физический ущерб, а есть просто моральный. Ну, «моральными» категориями мыслят люди слабые, бедные.

Координатор партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Михаил Аксель

Это определенно политическое решение. Есть, видимо, какие-то красные линии, за которые никто не переступает. Как и сохранение жизни главных военных преступников наподобие Зеленского и военно-политического руководства Украины.

Не думаю, что у нашей разведки не хватает кадров или материальной базы. Плюс, враг бьет в те вещи, которые помогают ему дезорганизовывать нашу деятельность. Саркисян — яркий человек, а «Арбат» — известное подразделение. Такие теракты, безусловно, бьют и работают на запугивание людей. Для того, чтобы это закончилось, нужно запугать врага [в ответ] так, чтобы он вообще нос боялся высунуть. Только тогда это закончится, по-другому невозможно. А так, да, диверсии и террористические акции будут происходить постоянно.