В эфире радиостанции УВБ-76, известной как радиостанция «Судного дня» или The Buzzer («Жужжалка»), прозвучали композиция Shaman «Я русский», гимн СССР и музыка из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. На активность обратил внимание телеграм-канал Baza и предположил, что это взлом.

Согласно трансляции на YouTube, накануне в 22:32 мск в эфире радиостанции заиграла песня «Я русский». После этого символы на экране, которые демонстрируют частоты, сложились в изображение животного, а потом — в слово Gromel. В эфире прозвучало: «Это Громель». Потом снова зазвучала музыка. В 22:56 мск радиостанция передала композицию из «Лебединого озера», а в 23:08 — гимн СССР.

Радиостанция УВБ-76, которая транслирует короткие, монотонные, гудящие звуки, работает на частоте 4625 кГц. В ее эфире изредка проскальзывают бессмысленный набор слов, иногда небольшие предложения по типу «агроном выходит за ворота» или «надувная спасательная лодка» на русском языке.

13 декабря в эфире радиостанции «Судного дня» появились 24 сообщения, это стало самой «многословной» передачей в истории. Тогда звучали слова «азбука», «двоебрачие», «безотходный», «бильярд», «хватание», «биоток», «геенна», «пискливость» и другие.

20 февраля 2022 года «Жужжалка» передала слова «нжти» и «лесолед». Через два дня прозвучали слова «нюхостих» и «неудержимый».

Коротковолновая радиостанция предположительно начала работать в 1976 году. УВБ-76 вещает круглосуточно, но почти весь ее эфир — радиолокационное «жужжание». Точное назначение радиостанции остается неизвестные. Ее называют радиостанцией «Судного дня», так как есть версия, что ее якобы создали как часть системы «Мертвая рука».