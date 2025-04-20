В частном доме в поселке Василовка Челябинской области произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей. Они были дома без родителей, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Пожар произошел вечером 19 апреля. Огонь вспыхнул в частном доме, распространившись на надворные постройки и кровлю соседнего дома. На место выехали 23 спасателя и шесть единиц техники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки на веранде.

В челябинском МЧС сообщили, что ранее в доме, где произошел пожар, был установлен пожарный извещатель, но батарейку в нем вовремя не заменили.

«Позднее обнаружение пожара не оставило детям шанса на спасение», — говорится в сообщении ведомства.

Жертвами стали 12-летняя девочка и трое мальчиков — семилетний ребенок и два пятилетних близнеца.

В момент возгорания дети находились дома без родителей.

«Причины детской гибели в 2025 году в регионе как «под копирку» — короткое замыкание на веранде… Оставляя детей дома одних, убедись в безопасном состоянии жилья и умении ребенка вести себя в нештатной ситуации!» — призвали в МЧС.

Где были родители

Текслер рассказал, что отец семьи — участник военной операции на Украине, который сейчас находится в госпитале в Москве. Жена военнослужащего поехала к нему, «оставив детей на родных».

Помимо спасателей, на место происшествия направили министра социальных отношений Наталью Лугачеву, представителей регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и бригаду психологической помощи из центра «Семья».

«Семью не бросим, поможем всемерно», — заверил Текслер.

СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК; максимальное наказание — четыре года лишения свободы). В ходе расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.

В ночь на 20 апреля произошел пожар в частном доме в Астрахани, в результате погибли пять детей. Погибшим было от четырех до 11 лет, их мать отсутствовала дома. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.