Защита экс-командира ДШРГ «Русич» Воислава Тордена, приговоренного в Финляндии к пожизненному лишению свободы, считает его вину недоказанной, а приговор «политически мотивированным и необоснованно строгим». Об этом RTVI завила адвокат Наталья Мальгина, представляющая интересы Тордена.

«Защита будет обжаловать приговор. Так как он противоречит основным принципам уголовного права, именно соблюдению принципа презумпции невиновности, то шансы на его отмену в вышестоящих судебных инстанциях мы рассматриваем как высокие. Хотя конечно невозможно не учитывать тот факт, что всё население Финляндии, и судьи в том числе, находятся под сильным воздействием антироссийской пропаганды», — сказала Мальгина.

Адвокат также добавила, что ее подзащитный был готов к любому исходу событий, поэтому воспринял приговор спокойно.

Воислав Торден (ранее Ян Петровский) был приговорен Окружным судом Хельсинки к пожизненному лишению свободы. Против него были выдвинуты обвинения в «военных преступлениях», которые он якобы совершал в Донбассе в 2014-2015 годах в составе ДШРГ «Русич». В частности, Тордену вменили уничтожение боевиков из нацбата «Айдар»*.

Диверсионно-штурмовая группа «Русич» была создана в 2014 году российскими националистами во главе с Алексеем Мильчаковым. Ян Петровский с позывным «Великий Славян» был его заместителям. «Русич» принимал участие в боях на Донбассе на стороне ополчения в 2014-2015 годах. После начала военной операции в 2022 году «Русич» вновь принял участие в боевых действиях на стороне России.

* признан террористической организацией и запрещен в РФ