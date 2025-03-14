Суд в Финляндии приговорил бывшего замкомандира диверсионно-штурмовой группы (ДШРГ) «Русич», россиянина Воислава Тордена (ранее носил имя Ян Петровский) к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях на Украине в 2014 году. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.

«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — приводит агентство слова защитника.

Дело в Окружном суде Хельсинки рассматривалось с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для экс-замкомандира «Русича» пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда «Русич» участвовал в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. Из пяти обвинений суд отклонил одно, уточняет финское издание YLE. Торден свою вину не признал.

ДШРГ «Русич» была создана в 2014 году российскими националистами во главе с Алексеем Мильчаковым. Ян Петровский с позывным «Великий Славян» был его заместителем.

В обвинительном заключении, с которым ознакомилось РИА Новости, среди прочего говорилось, что 5 сентября 2014 года ДШРГ «Русич» уничтожила 22 солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ранила четверых. Там отмечалось, что подразделение использовало украинский флаг на КПП и тем самым «ввело в заблуждение украинских солдат», затем обстреляло грузовик и легковой автомобиль и выпустило по ним ракету, уничтожившую машины. По каждому из пунктов суду были представлены видеоматериалы, взятые из соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, а также ролики, размещенные в YouTube.

Окружной суд отклонил обвинение в том, что Торден помогал руководить действиями бойцов «Русича» во время засады с использованием украинского флага. Как указал суд, на месте этих событий в то время находились несколько других групп, помимо «Русича», а представленные материалы не позволяют сделать вывод о том, что именно «Русич» нес конкретную ответственность, пишет YLE.

Как счел финский суд, Торден «бесспорно» являлся членом ДШРГ «Русич», в этом качестве участвовал в убийстве украинского солдата, сфотографировал его тело и распространил снимки с места убийства, а также заявил в соцсетях, что «Русич» не проявит милосердия.

Защита, со своей стороны настаивала, что Торден стал объектом политического преследования. Она также утверждала, что показания украинских свидетелей были искажены.

Как отмечает YLE, это первый случай, когда в Финляндии вынесен приговор по делу о военных преступлениях, совершенных во время конфликта на Украине.

Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Украина запрашивала его экстрадицию, но Верховный суд Финляндии в декабре того же года не разрешил ее, мотивировав свое решение тем, что в украинских тюрьмах плохие условия содержания, и что Тордену не будет предоставлено справедливое судебное разбирательство. Верховный суд также постановил освободить россиянина. Сразу после освобождения его задержала пограничная охрана, после чего Центральная криминальная полиция Финляндии начала расследование в связи с предполагаемыми преступлениями Тордена на Украине.

Как писал «Коммерсантъ», Тордену, имевшему виды на жительство в Норвегии и Финляндии, на Украине инкриминируют участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Адвокат Александр Почуев говорил «Ъ», что его подопечный родился в России, но вырос и большую часть жизни прожил в Норвегии и других скандинавских странах, где у него «исторические корни».

Участие в событиях в ЛНР стало поводом для преследования Тордена не только на Украине, но и в Норвегии, где его лишили вида на жительство и запретили въезд в шенгенскую зону.

Согласно публикации «Ъ», Торден сменил имя и фамилию, оказавшись в 2016 году в украинской базе «Миротворец». Там публикуют данные о людях и организациях, которые, по мнению администраторов портала, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины».