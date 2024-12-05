Прокуратура Финляндии просит приговорить к пожизненному заключению экс-командира диверсионно-штурмовой группы (ДШРГ) «Русич», россиянина Воислава Тордена (в прошлом известного как Ян Петровский), которого обвиняют в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году. Об этом сообщает финское издание Yle.

Торден все обвинения отрицает. Рассмотрение его дела началось 5 декабря. Всего по делу запланировано 14 заседаний, ожидается, что слушания завершатся 31 января. По словам адвоката мужчины Натальи Мальгиной, приговор ему будет оглашен в марте 2025 года.

Торден был задержан в Финляндии в июле 2023 году по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Финские власти также признали его виновным в нарушении запрета на въезд в шенгенскую зону. Украинское следствие ведет в отношении него собственное расследование: служба безопасности страны тоже считает, что он совершил военные преступления во время боевых действий в Луганской области в 2014 году.

Как писал «Коммерсантъ» («Ъ»), Тордену, имевшему виды на жительство в Норвегии и Финляндии, на Украине инкриминируют участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Адвокат Александр Почуев говорил «Ъ», что его подопечный родился в России, но вырос и большую часть жизни прожил в Норвегии и других скандинавских странах, где у него «исторические корни».

В 2014 году он добровольцем отправился в Донбасс, «чтобы защищать местных жителей от украинских формирований», говорилось в публикации. Участие в событиях в ЛНР стало поводом для преследования Тордена не только на Украине, но и в Норвегии, где его лишили вида на жительство и запретили въезд в шенгенскую зону.

Изначально после задержания Тордена в июле речь о событиях в Донбассе не шла — россиянину вменили незаконное пересечение границы шенгенской зоны из-за сокрытия персональных данных. Согласно публикации «Ъ», Торден сменил имя и фамилию, оказавшись в 2016 году в украинской базе «Миротворец», фигуранты которой становятся участниками уголовного преследования.

По данным издания «Страна.ua», на Украине Тордена подозревают в военных преступлениях, совершенных на территории Донбасса в 2014-2015 годах. В украинский список «Миротворец» он был внесен как участник ЧВК «Вагнер» и «неонацист, убивавший на Донбассе украинских пленных», отмечало издание в августе.

Торден заявляет о своей невиновности. Он утверждал, что после экстрадиции на Украину его ждет бесчеловечное обращение, и запросил в Финляндии убежище. Мальгина говорила RTVI, что экстрадиция Тордена «будет означать для него верную смерть».

В декабре 2023 года Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Как отмечало финское издание Italehti, Верховный суд, принимая решение, ссылался на Конституцию Финляндии, по которой иностранный гражданин не может быть депортирован или экстрадирован в государство, где ему «угрожает смертная казнь, пытки или другое обращение, ущемляющее человеческое достоинство».

Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден вновь был задержан.