Осужденные за тяжкие преступления в колонии строгого режима в Мордовии праздновали день рождения одного из заключенных, пишут «Известия со ссылкой на источник, близкий к правоохранительной системе региона. На фотографии, которая попала в редакцию, запечатлен праздник в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7 (Мордовия, поселок Сосновка Зубово-Полянского района).

«На снимке, сделанном, предположительно, с камеры видеонаблюдения, два стола ломятся от обилия закусок и горячих блюд: арбузы, шашлык, тазики с салатами, пицца, выпечка, напитки. На пиршестве присутствуют не менее 40 человек», — пишет газета.

По словам источника «Известий», фотография была сделана вечером 20 июля 2024 года. За столом — осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики.

Издание направило запрос в ФСИН и приложило к нему снимок.

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», — говорится в ответе службы.

В ФСИН пояснили, что заключенные имеют право покупать готовую еду через магазин при учреждении. Кроме того, они могут получить разрешенные продукты питания в посылках и передачах.

Адвокат Павел Корнияко объяснил, что времяпрепровождение заключенных жестко регламентируется правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения.

«Естественно, официально никакой день рождения за большим столом и с фуршетом и подарками отметить нельзя. Это в принципе не предусмотрено нормативными документами, такое право не закрепляется за заключенными», — сказал он.

В ведомственных документах говорится, что в ИК-7 был установлен запрет на прием сырого мяса и блюд из него. Также запрещена пицца, чебуреки, плов, пироги и манты. По информации «Известий», нельзя доставлять любые готовые кулинарные изделия и колбасы (кроме сырокопченых и варено-копченых), салаты, сладости и сладкие напитки.

Источник в пенитенциарной системе рассказал «Известиям» о легальной возможности приобретать продукты питания из магазина и из ресторана. Однако такой формат распространяется только на тех, кто содержится в следственных изоляторах, то есть до вступления приговора в законную силу.

Собеседник издания также отметил, что банкеты такого рода остаются довольно распространенным явлением для заключенных. Он напомнил о вечеринку в СИЗО №3 Серпухова, где члены ОПГ отметили день рождения одного из заключенных с виски и различными деликатесами. В 2018 году СМИ опубликовали кадры с участником банды «цапков» Вячеславом Цеповязом. На фотографиях были видны обеденный стол с камчатским крабом, красной икрой, шашлыки на улице и комфортные интерьеры его камеры.