В Краснодаре найдена мертвой шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова, сообщили в самом телеканале. В Союзе журналистов Кубани заявили, что причиной смерти называют отравление. Местные издания пишут, что найдено также тело бывшего мужа журналистки.

«Умерла руководитель интернет-группы ГТРК “Кубань” Зоя Коновалова. Нашей коллеге было 48 лет», — говорится в сообщении телеканала.

В нем отмечается, что Коновалова работала в Москве в печатных изданиях и PR-структурах, была корреспондентом на радиостанциях «Маяк» и «Юность». В 2003 она переехала на Кубань, где работала корреспондентом, а позже редактором и ведущей «Вести.Кубань», вела эфиры на «Екатеринодаре», руководила новостной редакцией на «Первом Радио», возглавляла дирекцию информационного вещания «Кубань 24», а позже новостной отдел портала «Юга. Ру»; была главредом «Живой Кубани».

«Последний год Зоя Львовна возглавляла нашу интернет-редакцию. У нее остались пятнадцатилетняя дочь и сын. Выражаем соболезнования родным и близким», — добавили в ГТРК «Кубань».

В Союзе журналистов Кубани сообщили, что тела Коноваловой и «мужчины, личность которого устанавливается правохранительными органами», были обнаружены вечером 5 января в частном доме. Как уточняет местный портал «93.RU», наряду с Коноваловой был найден мертвым ее бывший муж, ему было 52 года (имя не приводится).

«Предварительной причиной смерти называют отравление», — говорится в заявлении Союза журналистов.

По информации следственного управления СК России по Краснодарскому краю, проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме по Офицерскому проезду в Краснодаре тел 48-летней женщины и ее 52-летнего бывшего супруга. При осмотре тел видимых телесных повреждений обнаружено не было, добавили в ведомстве.

По утверждению издания «7х7 — Горизонтальная Россия»*, которое ссылается на источник в одном из краснодарских медиа, журналистка, по предварительным данным, могла умереть якобы «из-за наркотиков». «Смерть Зои для нас большая трагедия», — сказал неназванный собеседник издания.

Проект «Сапа Юг» со ссылкой на свои источники пишет, что на месте обнаружения тел Коноваловой и ее спутника был найден пакет с неизвестным порошкообразным веществом, состав которого установит экспертиза.

* внесено в реестр иноагентов