Шесть человек погибли в результате пожара в двухэтажном доме в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Московской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В СНТ „Снегирь“ произошел пожар в двухэтажном доме. Погибли шесть человек. Также госпитализирована женщина», — рассказал собеседник агентства.

Как пишет SHOT, пожар произошел в хостеле, возгорание удалось локализовать на площади 80 кв. метров. «Когда начался пожар, люди спали. Личности погибших выясняются. Еще двое госпитализированы», — говорится в сообщении телеграм-канала.



Информацию о двух пострадавших подтвердили в прокуратуре по Московской области.

«Еще двум пострадавшим удалось спастись, они госпитализированы в медицинское учреждение. Дом не газифицирован, общей площадью 250 кв метров, сдавался в аренду. В настоящий момент идет проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении ведомства.

Подмосковное управление Следственного комитета России уже возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным ТАСС, открытое горение было ликвидировано в 08:55.