Мосгорсуд утвердил решение Коптевского районного суда об изъятии в доход государства имущества бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили, приговоренного к 15 годам колонии по делам о взятке и мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Суд изъял у Даудашвили 52 млн рублей, шесть квартир ― три в Москве и три в Химках, автомобили, ценные бумаги, нежилое помещение на федеральной территории Сириус в Сочи, эквивалент стоимости пяти квартир и два участка ― в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском городских округах Подмосковья. Также суд взыскал доходы, полученные за сдачу пяти квартир в течение семи лет, пишет агентство.

Суд установил, что Даудашвили успел продать два автомобиля и три квартиры, которые сдавал в аренду ― две в Сочи и одну в подмосковном Королеве. Суд постановил взыскать с него сумму, равную стоимости этого имущества на момент продажи.

Часть имущества была оформлена на родственников Даудашвили. Кроме того, он оформил на тещу фирму «Спеццентр Пожзащита». По версии обвинения, изъятые объекты были получены незаконным путем.

Даудашвили заявил в суде, что все объекты купил за несколько лет до того, как стал замглавы управления МЧС, а при оформлении договоров дарения недвижимости на родственников не знал, что в отношении него возбудят уголовное дело. Даудашвили также отметил, что после увольнения с госслужбы ни он, ни члены его семьи никакие объекты не покупали.

В апреле Дорогомиловский районный суд приговорил Дмитрия Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 63,5 млн рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Срок был назначен по сложению с другим уголовным делом ― в декабре Хорошевский суд Москвы приговорил Даудашвили к восьми годам колонии за хищение 41,3 млн рублей при получении социальных выплат.

По версии обвинения, Даудашвили узнал, что его подчиненный — начальник 36-го специального управления МЧС по Алтайскому краю Виктор Великодный — присваивал часть дополнительных выплат сотрудникам, писал «Коммерсант». С 2014 по 2017 год Даудашвили получил от него взятки на сумму 12,7 млн руб за бездействие и покровительство. Сам Великодный стал фигурантом уголовного дела о растрате (ст. 160 УК) более 700 млн рублей бюджетных средств.

Второе уголовное дело в отношении Даудашвили связано с выплатами сотрудникам якобы на лечение. Экс-замглавы управления МЧС подписывал фиктивные рапорты, в которых обосновывалась необходимость такого лечения. Средства, поступавшие на счет «больного» сотрудника, фигуранты делили между собой. Ущерб от их действий оценивается в 40,8 млн рублей. Помимо Даудашвили по этому делу осуждены пять человек.

Дорогомиловский суд лишил экс-замглавы управления МЧС звания полковника внутренней службы и на 10 лет запретил ему занимать должности на госслужбе. Также у Даудашвили изъяли коллекцию холодного оружия, в том числе казачью шашку, английскую саблю, японскую катану и другие старинные клинки.

Даудашвили не признал вину. На суде он попросил разрешения заключить контракт с Минобороны и отправиться на военную операцию.