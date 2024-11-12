Шесть человек стали жертвами пожара в жилом доме в хуторе Страхов Семикаракорского района Ростовской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

«В хуторе Страхов загорелся дом, в котором проживали рабочие. Накануне они праздновали день рождения. Пожарных вызвали очевидцы, которые увидели полыхающий дом. Из жилья удалось выбраться четверым, двое пострадали. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела шестерых человек», — сказано в сообщении ведомства.

Возгорание было потушено на площади 100 кв. метров, на месте ЧП работали 18 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

«Дознаватели МЧС России установили: предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе главка сообщили «Интерфаксу», что все погибшие были сезонными рабочими.