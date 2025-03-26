На российском рефрижераторном судне «Crystal Asia» произошел пожар в 8 км от морского порта Камчхон в Пусане Южной Корее. Пострадали шесть россиян, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Сеуле.

«26 марта 2025 г. в 07:14 (по местному времени) в море в 8 км от порта Камчхон (г. Пусан) произошел пожар на российском рефрижераторном судне «Crystal Asia» (экипаж — 23 человека, из них 22 граждане России)», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.

По информации морской полиции Пусана, в результате пожара пострадали шесть россиян, двое из них в тяжелом состоянии. В посольстве уточнили, что всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Пусана.

«Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями», — добавили в диппредставительстве.

«Все люди живы, остальное без комментариев», — рассказали газете «Коммерсантъ» в компании «Транс винд флот», владеющей «Crystal Asia».

Портом приписки судна является Владивосток, отмечает издание.

«Ъ» пишет, что, по неофициальной информации, возгорание произошло в машинном отделении «Crystal Asia». «Судно, построенное в 1993 году в Японии, отбуксировано южнокорейскими спасателями в Пусан», — уточняет издание.

По данным телеграм-канала Shot, предварительной причиной пожара стал отказ двигателя. Точная причина возгорания устанавливается. У двоих пострадавших серьезные травмы и ожоги, говорится в публикации.

«На помощь пришел патрульный катер морской полиции Пусана, патрулировавший поблизости. На место происшествия были вызваны Центральная морская спасательная группа, береговая охрана. Весь экипаж спасли, пожар ликвидирован около 8 утра», — сообщает телеграм-канал.

Как пишет Shot, судно «Crystal Asia» предназначено для перевозки скоропортящихся грузов. По информации канала, его переместили в порт Пусана с помощью буксира.