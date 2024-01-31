Болгария объявила шесть граждан России, которые обвиняются в терроризме, в европейский розыск, свидетельствуют данные на сайте прокуратуры города Софии. Ведомство считает россиян причастными ко взрывам на военных складах и заводах, которые произошли в период с 2011 по 2020 годы.

Надзорный орган выдает соответствующее распоряжение уже второй раз, но только сейчас следствию удалось собрать множество доказательств причастности россиян к взрывам для официального оглашения распоряжения.

Речь идет о досудебном расследовании дела, возбужденном еще в 2021 году по статье о терроризме. По версии следствия, шесть россиян посчитали причастными ко взрывам на складе компании Емельяна Гебрева EMCO в Ловнидоле в 2011 году. Инцидент произошел на площадке Вазовского машиностроительного завода в поселке Иганово в 2015 году, а также на заводе «Арсенал» под Мыглижем в 2020 году, передает Болгарская служба «Свободной Европы»*.

Следствие также установило, что обвиняемые находились на территории республики по поддельным документам. Их имена не сообщаются.

Кроме того, по неофициальной информации «Свободной Европы»*, среди подозреваемых во взрывах числится трое россиян, заочно обвиняемых в отравлении предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2015 году, по которому ведется отдельное расследование.

Другое обстоятельство, о котором прокуратура сообщила впервые и на которое обратило внимание издание, заключается в том, что правоохранительные органы расследуют причастность болгарских граждан к взрывам.

Взрывы на оружейных заводах также связывали с планами отправки боеприпасов на Украину и в Грузию. Об этом в частности упоминала официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева. По ее словам, следствие нашло связь между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трех болгарских граждан и даже взрывами в других странах.

*внесено Минюстом России в реесстр иноагентов