В финской школе Виертола в городе Вантаа 12-летний подросток устроил стрельбу. В результате инцидента погиб шестиклассник, еще двое учащихся госпитализированы с ранениями, сообщила пресс-служба полиции Финляндии.

По данным правоохранителей, полиция получила сигнал о стрельбе в школе в 9:08 утра. Один шестиклассник скончался на месте.

Когда полиция приехала к школе, подозреваемый покинул место преступления. Правоохранители смогли задержать его в 10:00 утра в районе Силтамяки в Хельсинки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, преступником оказался одноклассник пострадавших, который ранее не имел проблем с законом. При себе у мальчика было огнестрельное оружие, зарегистрированное на его родственников. Во время предварительного допроса задержанный признался в содеянном.

Финская газета Iltalehti со ссылкой на пресс-конференцию полиции сообщила, что в отношении подозреваемого расследуют дело об убийстве и покушении на убийство. Пока правоохранители не выяснили, целенаправленно ли подросток выбрал свои жертвы, или задержанный попал в них случайно.

Издание отмечает, что согласно финскому законодательству 12-летний ребенок не несет уголовной ответственности, поэтому его дело не смогут рассматривать в суде. После официального допроса задержанного передадут в органы социальной опеки.

Также в ходе пресс-конференции полицейские призвали к публичности проведения расследования, поскольку обычно подобные инциденты с участием несовершеннолетних рассматриваются без огласки, лишь на уровне протоколов, пишет издание.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в соцсети написал, что возраст задержанного и его жертв «особенно шокировали». Он также обратил внимание на то, что ситуацию не нужно замалчивать, в то время, как власти будут принимать новые меры, «чтобы не допустить подобного».

Издание The Guardian, сообщая об инциденте, отметило, что это далеко не первая ситуация со стрельбой в учебном заведении Финляндии — подобные случаи были в 2007 и 2008 годах. Тогда происходящее «поставило под удар политику страны в отношении оружия», отмечает издание.

В 2010 году в стране ужесточили законодательство об оружии. В частности, лицензию на оружие могли получить только заявители старше 20 лет при предоставлении справки о психическом здоровье и после прохождения тренировок в стрелковом клубе.

Город Вантаа находится в 19 км от Хельсинки. В школе Виертола учится 800 детей с первого по девятый класс. В комплексе, где произошла стрельба, проводят занятия для детей среднего школьного возраста.