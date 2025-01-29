Шестилетней девочке потребовалась медицинская помощь после порции мохито с белым ромом в одном из ресторанов Ярославля. Об этом сообщается в телеграм-канале Инфо24.

По данным издания, несовершеннолетняя заказала безалкогольный мохито в пиццерии «ТопиццаТо», куда пришла вместе со своей мамой-психологом. Женщина отдельно обратила внимание официанта, что речь идет о детском напитке, однако девочке все равно принесли коктейль, сделанный по рецепту для взрослых — с добавлением рома.

Лед и сироп помешали ребенку сразу почувствовать вкус спиртного, и девочка рассказала маме об ошибке, выпив около половины порции. Несмотря на то, что она не допила напиток, полученная доза алкоголя вызвала у нее ухудшение состояния.

Боли в животе продолжились и на следующий день. После визита к врачу, у ребенка было диагностировано воспаление желчевыводящих путей, а также нарушение работы желудочно-кишечного тракта. В настоящий момент девочка проходит лечение.

Как рассказала мать ребенка, сразу же после того, как стало понятно, что им по ошибке принесли алкогольный коктейль, руководство ресторана предложило им в качестве извинения скидку на 1 тысячу рублей. По словам женщины, администрация пиццерии взяла на себя ответственность за произошедшее и предложила помощь в решении проблем со здоровьем ее дочери.

В декабре сообщалось о планах правительства Ярославской области ужесточить правила торговли алкоголем в жилых домах и заведениях общественного питания. В соответствии с инициативой властей предполагается, что с 1 марта в регионе будет запрещена продажа спиртного с 23 до 8 часов в кафе и барах, за исключением ресторанов. Губернатор Михаил Евраев говорил, что новый закон направлен на сокращение точек продажи алкоголя в многоквартирных домах.