Госдума ратифицировала соглашение с правительством Абхазии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Об этом с пленарного заседания нижней палаты парламента сообщает корреспондент RTVI.

Цель соглашения, состоящего из 28 статей — обеспечить равные условия налогообложения доходов.

«Соглашение подписано с тем, чтобы избежать двойного налогообложения и уклонения от налогообложения со стороны граждан Российской Федерации и Республики Абхазия, а также юридических лиц обоих государств», — сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин на заседании.

Речь идет о налоге на прибыль организаций и НДФЛ.

Соглашение не предусматривает введение каких-либо административных ограничений либо возложение дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской и иной деятельности, способствующих увеличению их издержек, отмечается в сопроводительных документах.

Соглашение было подписано в городе Сухуме 7 мая 2024 года.

Вместе с тем в ходе дискуссии Затулин обратил внимание парламентариев на то, что соглашение «разработано и подписано в соответствии с программой формирования общего социального экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации».

«Нам, конечно, важно, чтобы в соседней братской Республике Абхазия условия экономической деятельности были максимально приближены с Российской Федерацией. На этом пути, конечно, встречаются проблемы. Вот только что в августе-сентябре мы с ними столкнулись, но, несмотря на какие-то сомнения или недостаточное понимание, руководство Республики Абхазия, парламент Республики Абхазия в настоящее время ведет работу по принятию новых законодательных решений в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты прежде между Россией и Абхазией», — заявил Затулин.

Не так давно парламент Абхазии принял закон о признании решений арбитражных судов взаимно — в России в Абхазии, отметил депутат.

«Это было важно, потому что прежде мы отмечали случаи, когда возникали проблемы с тем, чтобы те, кто нарушают условия хозяйствования, виновны в срыве каких-то договоренностей, уходили от ответственности, пользуясь тем, что решения, скажем, российских арбитражных судов на территории Абхазии не действовали. Теперь это уже не может [быть]», — пояснил Затулин.

По его словам, в настоящее время обсуждается законопроект о гарантиях инвестиционной деятельности в Абхазии.

«Абхазия, как вы, наверное, прекрасно знаете, пострадала в ходе грузино-абхазского конфликта, который в Абхазии называется отечественной войной абхазского народа 1992-1993 годов, и она развивается, но развивается она медленнее, чем хотелось бы, потому что развивается в основном за счет той прибыли, которая сумеет обеспечить в ходе курортного «мандаринового» сезона, а надо было бы шире развиваться, привлекать инвестиции, и для этого надо создать условия». — говорит Затулин.

Ратифицированное Госдумой соглашение — это «один из кирпичиков, фундамент общего пространства экономического с Республикой Абхазия», резюмировал Затулин.