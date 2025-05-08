Во среду, 7 мая, во время патриотической акции к 9 Мая в Ульяновской области 12 детей почувствовали себя плохо, скорая забрала часть пострадавших в больницу. ЧП произошло во время акции «Парад Памяти» в Большенагаткинской средней школе в Большом Нагаткино Цильнинского района.

Как сообщает издание «Улпресса», учащиеся прошли шествием с портретами участников Великой Отечественной войны к мемориальному комплексу. Во время построения дети внезапно начали падать в обморок, у некоторых начались судороги.

“Вызвали скорую, у первых вроде было похоже на эпилепсию, у кого — что-то типа судорог, кто-то просто ослаб. Давали попить воды, они ее набирали в рот и тут же выплевывали”, — приводит слова местных жителей “Улпресса”.

Врачи скорой оказали всем школьникам первую помощь, шестерых отправили в Большенагаткинскую районную больницу. Медики подтвердили, что у школьников резко ухудшилось самочувствие. У некоторых подскочило давление, одной девочке поставили капельницу.

В Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области сообщили изданию 73online.ru, что детям диагностировали функциональное расстройство вегетативной нервной системы. Причиной могло стать эмоциональное напряжение. Об этом же заявил источник издания в правоохранительных органах, добавивший, что в школе учащиеся ничего не ели.

“Коммерсант” пишет, что детей осматривал главврач Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Беззубенков, который также связал состояние детей с нервным напряжением.

Глава Цильниского района Владимир Бабайкин уверен, что дети переволновались из-за значимости мероприятия.

“У взрослых людей-то слезы на глазах. У меня мурашки по коже бежали. Не знаю, кому понадобилось очернять наше мероприятие. Детей осмотрели, все пошли домой. Сегодня звонили семьям, все в порядке”, — цитирует его 73online.ru.

Издание утверждает, что нормальное самочувствие школьников подтвердили они сами и их родители.

Как сообщает «Улпресса», некоторые жители села высказывают версию об отравлении. По их мнению, дети могли пострадать от воздействия вредных веществ, связывая это с тем, что в школьном корпусе с пищеблоком сейчас проходит ремонт.

Вице-премьер правительства Ульяновской области Вадим Андреев назвал сообщения о возможном отравлении “фейком”. Он рассказал, что глава района Владимир Бабайкин обратился в правоохранительные органы в связи с распространением ложной информации.