В Чите расследуют массовое отравление школьников, которые несли Вахту памяти на Посту №1 и в это время почувствовали недомогание, сообщает «Чита.ру». По предварительным данным, 10 человек из почетного караула пожаловались на симптомы пищевого отравления после совместного обеда 24 сентября.

Городская прокуратура начала проверку по факту случившегося, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. В общей сложности в почетном карауле стоял 31 учащийся читинской школы №50, из них 10 человек пострадали от отравления.

Пресс-секретарь городского комитета образования Гэсэр Раднаев заявил, что всем пострадавшим детям была оперативно оказана медицинская помощь, но госпитализация никому из них не потребовалась. Сейчас состояние всех отравившихся оценивается как удовлетворительное.

Бесплатно поставлявшая питание школьникам компания «Мед Вкус Консталтинг» сообщила, что те же самые блюда были отправлены в медицинские учреждения Читы, и жалоб на качество продуктов питания оттуда не поступало.

«Будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе санитарно-эпидемиологического законодательства организатора питания, состоянию его пищеблока, инвентаря, установлены иные имеющие значение обстоятельства», — заявили в краевой прокуратуре, пообещав в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования.

В забайкальском краевом управлении Роспотребнадзора уточнили, что все 10 отравившихся школьников находятся на амбулаторном лечении, у всех один и тот же диагноз — острая кишечная инфекция. В ведомстве не исключают, что причиной отравления стала пищевая продукция.

В рамках эпидемиологического расследования проверяют не только заболевших, но и сотрудников «Дворца детского и юношеского творчества», в караульном помещении которого кормили школьников, несших Вахту памяти. Кроме того, лабораторные исследования проводятся в ООО «Мед Вкус Консалтинг». Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы готовой пищи и ее остатков, а также сделали смывы с «объектов окружающей среды». В караульном помещении, где обедали дети, проведена «заключительная дезинфекция».

Компания «Мед Вкус Консалтинг» из Екатеринбурга занимается поставками лечебного питания с 2018 года. В Чите она работает по контрактам с городским роддомом и психбольницей. Ее представители заверили, что еда для детей из Почетного караула готовилась вместе с остальными несколькими сотнями порций, отправленными впоследствии в медучреждения.

«Мы на безвозмездной основе кормим ребят на Посту № 1 на протяжении года. Никогда у нас не было жалоб на нарушения или отравления. Эта ситуация вышла за рамки, и мы расстроены. <…> Констатируем лишь одно: мы готовим пищу, привозим до двери Поста № 1, отдаем, и на этом наша работа завершается. Как идет раскладка пищи, в какую посуду, в каких условиях дети едят, что они едят еще, кроме приготовленной нами пищи, мы не знаем», — заявил представитель «Мед Вкус Консалтинг».